Real Pilar venció como visitante a Ferrocarril Midland por 2 a 1 en el encuentro que le dio continuidad esta tarde a la trigésimo tercera fecha del torneo de la Primera C de fútbol, que lidera San Martín de Burzaco.

El partido se desarrolló en el estadio Ciudad de Libertad, en la localidad homónima bonaerense, y los tantos del "Monarca" fueron marcados por Rodrigo Hernández (2m. ST) y Giuliano Gualtieri (37m. ST), al tiempo que descontó Gonzalo Vivanco (50m. ST), de tiro penal, para el "Funebrero".

Con este resultado, Midland se quedó con 49 puntos, está sexto y desaprovechó la ocasión de situarse en zona de ascenso directo a la Primera B; Real Pilar suma 38 unidades y se ubica decimotercero.

Los cotejos Claypole con Luján, Puerto Nuevo frente a Liniers, Leandro N. Alem contra General Lamadrid y Deportivo Laferrere ante Excursionistas fueron suspendidos hoy por las malas condiciones climáticas y reprogramados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por consiguiente la jornada de la Primera C, continuará de la siguiente manera:

Mañana:

A las 15.30:

Deportivo Español vs. Berazategui, Claypole vs. Luján, Atlas vs. Justo José de Urquiza, Puerto Nuevo vs.

Liniers y Deportivo Laferrere vs. Excursionistas.

El martes:

A las 15.30:

Leandro N. Alem vs. General Lamadrid.

Tuvo fecha libre Sportivo Italiano.

Posiciones: San Martín de Burzaco 61 puntos; Excursionistas 54; Justo José de Urquiza 52; Sportivo Italiano50; Liniers y Ferrocarril Midland 49; Deportivo Laferrere 48; Claypole y General Lamadrid46; Atlas y Deportivo Español 43; Luján 40; Real Pilar 38; Central Córdoba de Rosario 37; Berazategui 34; Leandro N. Alem 30; Puerto Nuevo 29; Yupanqui 25; y Victoriano Arenas 24. (Télam)