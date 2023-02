Real Pilar empató hoy 1 a 1 en su visita a General Lamadrid, en el cierre de la cuarta fecha del campeonato de la Primera C y de esta manera se subió al undécimo y último puesto clasificatorio para el Reducido por el cuarto ascenso a la Primera B.

Este campeonato de Primera C tiene la particularidad de que otorgará tres ascensos directos a la B Metropolitana para los que ocupen esas primeras posiciones en el certamen, mientras que del cuarto al undécimo disputarán un Reducido por otra plaza en la categoría superior para 2024.

Y como para el año que viene está proyectada la fusión de la Primera C con la categoría inmediata inferior, la Primera D, para lograr la profesionalización total de los certámenes de AFA, los dos últimos de este campeonato lógicamente no podrán perder la categoría, pero como "castigo" no podrán ascender en 2024 a la Primera B aun en caso de terminar en posiciones como para hacerlo.

La tablas de posiciones del campeonato de la Primera C es la siguiente:

MIRÁ TAMBIÉN La AFA repasó su historia al cumplirse hoy 130 años de su primera fundación

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Claypole 12440092+7

2Liniers 10431052+3

3Dep. Español 9430192+7

MIRÁ TAMBIÉN El defensor de River David Martínez se lesionó y sería operado

4San Martin, Burzaco 8422063+3

5Sp. Italiano 7421135-2

6Laferrere 6420252+3

7Berazategui 6420253+2

8JJ Urquiza 6320131+2

9Leandro N. Alem 6420234-1

10Midland 5312054+1

11Real Pilar 54121550

12Victoriano Arenas 4411235-2

13Luján 4411213-2

14Yupanqui 4411247-3

15Excursionistas 3410337-4

16Gral. Lamadrid 2402236-3

17Central Cba (R) 1301224-2

18Puerto Nuevo 1301226-4

19Atlas 1401316-5 (Télam)