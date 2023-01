Real Madrid venció hoy como visitante a Estrella Roja de Serbia por 79 a 59, en uno de los adelantos de la 18va. fecha de la fase regular de la Euroliga de básquetbol, que no tuvo jugadores argentinos en cancha.

El partido se disputó en el estadio Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado y el conjunto español se impuso con la siguiente progresión: 25-16, 38-34, 57-51 y 79-59

El alero santiagueño Gabriel Deck (ex Oklahoma City Thunder) estuvo ausente entre los conducidos por el DT Chus Mateo, por una sobrecarga muscular en los isquiotibiales.

El máximo anotador del quinteto del DT Chus Mateo resultó el alero bosnio Dzanan Musa, con una planilla de 19 puntos y 6 rebotes.

Sin embargo, la mejor figura del Real Madrid, uno de los líderes con una marca 12-6, fue -otra vez- el pivote de Cabo Verde, Walter Tavares, responsable de 17 tantos (7-8 en dobles, 3-4 en libres), 12 rebotes, 4 tapas y 3 asistencias.

En el quinteto serbio no jugaron ni el marplatense Luca Vildoza (ex Milwaukee Bucks), afectado por un desgarro, y el base cordobés Facundo Campazzo (ex Dallas Mavericks), quien permanece inhibido por la organización a partir de deudas financieras en las que incurrió Estrella Roja y que le impedirán fichar nuevos jugadores hasta el 28 de febrero venidero inclusive.

El base Nemanja Nedovic se erigió en la principal vía ofensiva de los serbios, con un registro de 18 unidades y 4 pases gol.

Los demás marcadores de la jornada: Mónaco (Francia) 64-Olympiacos (Grecia) 60; Alba Berlín (Alemania) 83-Armani Milano (Italia) 63; Bayern Munich (Alemania) 92-Baskonia (España) 79; Virtus Bologna (Italia) 77-Zalgiris Kaunas (Lituania) 87; Panathinaikos (Grecia) 88-Fenerbahce (Turquía) 94.

Mañana jugarán Asvel Villeurbanne -Barcelona (con Nicolás Laprovíttola) en Francia; Valencia-Anadolu Efes en España y Maccabi Tel Aviv-Partizán en Israel.

Son punteros Mónaco y Real Madrid, con 12-6, escoltado por Barcelona con 11-6.

