Real Madrid (23-10) cerrará mañana su participación en la etapa regular de la Euroliga de Básquetbol enfrentando como visitante a Maccabi Tel Aviv de Israel (19-14), en partido correspondiente a la 34ta. y última fecha de la competencia continental.

El encuentro se celebrará en el Menora Mivtachim Arena, a partir de las 20.05 hora local (15.05 de Argentina).

El conjunto español comparte la primera posición con Olympiacos de Grecia (23-10), que mañana tendrá un compromiso también complicado ante Baskonia (18-15), el club vasco que pugna por ingresar a los cuartos de final.

Tanto el elenco "merengue" como su par israelí ya se aseguraron una plaza entre los ocho mejores del certamen.

El equipo madrileño contará con la participación del alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo), quien acumula una media de 11,8 puntos y 5,2 rebotes por partido.

Por su lado, Estrella Roja (16-17) recibirá en Serbia al siempre riesgoso Fenerbahce de Turquía (19-14), que todavía y está bien perfilado para clasificarse a la postemporada.

En el conjunto de Belgrado, que ya no tiene chances de avanzar a la etapa final, se desempeñarán Facundo Campazzo (ex Dallas Mavericks) y Luca Vildoza (ex Milwaukee Bucks).

Los otros partidos de mañana serán Armani Milano (Italia)-Virtus Bologna (Italia) y Alba Berlín (Alemania)- Asvel Villeurbanne (Francia)

(Télam)