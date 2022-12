El Real Madrid oficializó hoy la compra de Endrick Felipe, la joya de 16 años del Palmeiras que deslumbró al fútbol brasileño

El joven delantero se unirá a los campeones de Europa y de España en julio de 2024, debido a las reglas del organismo rector del fútbol mundial FIFA que prohíben a los jugadores menores de edad jugar en el extranjero, mientras completará su formación en el Verdao. "El Real Madrid CF, la Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick y su familia han llegado a un acuerdo por el que el jugador podrá incorporarse al Real Madrid cuando alcance la mayoría de edad en julio de 2024", indicó el club español en Twitter. Lo que faltaba para presentar su fichaje, y por eso es que se demoró, era recibir el OK de la FIFA, que llegó este jueves. El Real Madrid pagará 40 millones fijos y 20 en variables, a los que se les sumarán impuestos y comisiones. Por lo que operación alcanzará unos 72 millones de euros finales. Endrick viene de ser campeón con el Palmeiras del último Brasileirao, en el cual marcó tres goles y dio una asistencia en siete partidos. Asimismo, ganó la Copa São Paulo Júnior, donde fue elegido mejor jugador, el Brasileirao Sub 20 y la Copa de Brasil Sub 17

