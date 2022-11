Real Madrid, con un aceptable aporte de Gabriel Deck, cayó esta tarde frente al Casademont Zaragoza, por 94-89, en un partido válido por la séptima fecha de la Liga Endesa del básquetbol de España.

El encuentro se desarrolló en el Pabellón Príncipe Felipe y el quinteto aragonés se impuso con la siguiente progresión: 20-13, 48-36, 71-58 y 94-89

El santiagueño Deck arrancó como titular en el elenco 'merengue' y estuvo en cancha por espacio de 24 minutos.

El exalero de San Lorenzo y Oklahoma City Thunder, de 27 años, firmó una planilla con 9 tantos (1-4 en dobles, 0-1 en triples, 7-7 en libres) y 8 rebotes.

En el quinteto que dirige el DT Chus Mateo, que ahora acumula una marca de 5 triunfos y 2 derrotas, se destacó el alero Dzanan Musa, con una producción que contempló 16 unidades, 4 rebotes, 4 asistencias y 3 robos en 27m.

El máximo anotador del elenco aragonés, que ganó su primer encuentro en la temporada y quedó con un registro 1-6, resultó el escolta norteamericano Justinian Jessup, quien concluyó con 28 puntos (5-9 en dobles, 4-8 en triples, 6-7 en libres), 6 rebotes, 3 pases gol y 2 robos en 30m., según indicó un informe de la ACB.

Además, el escolta bonaerense Nicolás Laprovittola desplegó una discreta prestación en el triunfo del Barcelona sobre Basquet Girona, por 72-69, en el Palau Blaugrana.

El exvalor de los San Antonio Spurs estuvo apenas 10 minutos en cancha, a partir de una decisión del DT Sarunas Jasikevicius de otorgarle menos rodaje para mitigar el cansancio, tras los compromisos de Euroliga.

El exjugador de Lanús y Flamengo concluyó con 3 puntos (1-1 en dobles, 0-1 en triples, 1-1 en libres) y 4 pérdidas de balón.

En Basquet Girona, en tanto, el alero de Tres Arroyos, Máximo Fjellerup (ex San Lorenzo), terminó con un saldo de 8 unidades (4-8 en dobles), 6 rebotes, 3 recuperos y un pase gol en 28m.; mientras que el marplatense Patricio Garino (ex Orlando Magic) no convirtió puntos aunque sí bajó dos rebotes en los 10m. que permaneció en cancha.

Otros resultados: Lenovo Tenerife 73-Bilbao Basket 57; Unicaja Málaga 94-Granada 68; Baskonia 107-Betis 103 (en tiempo suplementario)

Son punteros Lenovo Tenerife y Barcelona, ambos con récords 6-1, seguidos por Gran Canaria, Real Madrid y Baskonia, todos con 5-2. (Télam)