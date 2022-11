A la dura e inesperada derrota 2 a 1 de Argentina contra Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar, se suma una curiosidad: Ramón Díaz es el entrenador del Al-Hilal, donde militan los autores de los goles del seleccionado asiático, Al-Shehri y Salem Al Dawsari, y la figura del partido, el arquero Mohammed Al-Owais, impenetrable para los atacantes albicelestes en el segundo tiempo, son dirigidos por el argentino. El Al-Hilal es el equipo más ganador de la liga saudí con 18 títulos, el doble que el segundo en el historial, el Al-Nassr

Allí, el "Pelado" Díaz tuvo dos etapas (2016-2018 y 2021- actualidad) y en ambas cosechó títulos. Pero los protagonistas de la jornada contra la Argentina no son los únicos, 12 de los 26 convocados del seleccionado de Arabia Saudita pertenece a su equipo, de los cuales 7 fueron titulares hoy. A mitades de año, durante una entrevista con la FIFA, el ex DT campeón con River ya había advertido a los dirigidos por Lionel Scaloni sobre las virtudes y el progreso futbolístico en los últimos años de Arabia Saudita, integrado en su totalidad por futbolistas de su fútbol local. "Los jugadores saudíes tienen mucha calidad y le van a complicar las cosas a Argentina", remarcó por entonces. En Arabia Saudita, y entre 2018-2019, Ramón Díaz también tuvo una experiencia (aunque sin vueltas olímpicas) al frente del Al-Ittihad, el tercer máximo ganador del club con 8 títulos de la Liga Profesional Saudí, que comenzó a disputarse en la temporada 1975- 1976. Ahora, con Al Hilal es el último campeón y en la liga hoy se ubica en el 4° puesto, a cinco unidades de la cima.. La derrota de la Argentina vs Arabia Saudita.. Pese a que la Selección Argentina arrancó mejor y logró ponerse en ventaja desde el arranque con un gol de Lionel Messi de penal, y con un primer tiempo sin sobresaltos, los árabes lo dieron vuelta en el complemento con tantos de Saleh Al-Shehri y Salem Al Dawsari. Además, al conjunto argentino le anularon tres goles mediante el VAR. La derrota representó un baldazo de agua fría por el camino triunfante que había transitado hasta la cita mundial la Albiceleste, que cortó una imponente racha de 36 partidos sin perder. Pero, a esto se suma, que ocurrió a manos de un rival –en primera instancia– considerado "accesible": Arabia Saudita era la selección peor rankeada por la FIFA de las clasificadas a Qatar. MC/LG/AMR NA