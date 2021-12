El expiloto alemán Ralf Schumacher expresó hoy su esperanza de que la actual temporada de Fórmula 1, que el domingo tendrá su penúltima fecha con el Gran Premio de Arabia Saudita, acabe sin incidentes entre los dos aspirantes al título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes).

"Creo que es muy, muy importante, que ambos equipos puedan mirarse a los ojos y ser correctos", dijo Schumacher en una rueda de prensa organizada por el canal Sky y que fue reproducida por la agencia alemana de noticias DPA.

Verstappen lidera el certamen con siete puntos de ventaja sobre Hamilton, campeón vigente (351,5 a 343,5), y ambos tuvieron distintos incidentes a lo largo de la temporada.

Ralf Schumacher, hermano de Michael (séptuple campeón de la F1) y tío de Mick (actual piloto del equipo Haas de la máxima categoría), recordó un episodio similar hace algunos años y la intervención del entonces mandamás de la F1, Bernie Ecclestone.

"Bernie llegó en algún momento de la reunión de pilotos cuando dos corredores se disputaban el campeonato del mundo y dijo: 'Quien interfiera aquí, y si pasa algo, no conducirá en la Fórmula 1 el año que viene y no tendrá una superlicencia'", contó Ralf, que no especificó época ni nombres de los corredores involucrados.

Finalmente, y sobre la definición de la temporada de F1, el alemán consideró que, a pesar de que Verstappen lidera las posiciones, "Mercedes tiene ventaja" después de las victorias de Hamilton en los últimos dos GP, Brasil y Qatar. (Télam)