Atlético de Rafaela empató hoy de local con Aldosivi de Mar del Plata 2 a 2 y desperdició una ocasión de arrimarse a la punta de la Zona B de la Primera Nacional, a diferencia de Independiente Rivadavia de Mendoza, que logró un valioso triunfo ante Gimnasia en Jujuy por 3-1.

La "Crema" tenía la chance de quedar como escolta a un punto de Chacarita Juniors y Quilmes pero se conformó con la igualdad conseguida a través de Agustín Bravo a seis minutos del final.

El equipo santafesino, ahora escolta con Deportivo Maipú con 16 unidades, a tres de los punteros, se puso en ventaja a los 29 minutos con tanto de Mauro Osores.

Sin embargo, Aldosivi volcó el marcador a su favor con las conquistas de Facundo Curuchet y Ariel Cervera en el segundo tiempo (19 y 28 minutos).

Independiente Rivadavia trepó hasta el quinto puesto con 15 puntos, al vencer en la "Tacita de Plata" jujeña con dos goles del paraguayo Alex Arce (33m.PT u 28m.ST) y otro de Álvaro Cazula en contra (40m.PT).

El "Lobo", que redujo la distancia en el descuento por medio de Sebastián Hernández sumó su segunda derrota consecutiva y quedó décimo con 12 unidades.

En la Zona A, Patronato de Paraná, con gol de Sergio Ojeda (46m.PT), empató de local 1 a 1 con Estudiantes de Río Cuarto, que se adelantó rápidamente con tanto de Gastón Arturia (1m.PT).

El conjunto entrerriano visitará el martes próximo a Olimpia de Paraguay en un partido de la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, torneo que disputa en su condición de último ganador de la Copa Argentina.

= Resumen =

- Zona A, duodécima fecha -

Hoy: Patronato (Paraná) 1 (Ojeda)-Estudiantes (Río Cuarto) 1 (Gastón Arturia).

Sábado: Flandria-San Martín de Tucumán (15:30) y Deportivo Morón-Almirante Brown (15:30, TyC Sports).

Domingo: Brown (Puerto Madryn)-Almagro (15:00); Defensores Unidos (Zárate)-San Telmo (15:30); Güemes (Santiago del Estero)-Defensores de Belgrano (15:30); Alvarado (Mar del Plata)-Nueva Chicago (16:00); Gimnasia (Mendoza)-All Boys (16:00) y San Martín (San Juan)-Temperley (17:00).

Libre: Agropecuario (Carlos Casares).

- Zona B, décima fecha -

Hoy: Atlético de Rafaela 2 (Osores y Bravo)-Aldosivi (Mar del Plata) 2 (Curuchet y Cervera) y Gimnasia (Jujuy) 1 (Hernández)-Independiente Rivadavia (Mendoza) 3 (Arce -2- y Cazula e/c)..

Sábado: Brown (Adrogué)-Villa Dálmine (15:30).

Domingo: Estudiantes (Buenos Aires)-Deportivo Madryn (15:30); Quilmes-Deportivo Maipú (15:35, DirecTV) y Ferro Carril Oeste-Chaco For Ever (19:00).

Lunes: Deportivo Riestra-Mitre de Santiago del Estero (17:30); Atlanta-Tristán Suárez (19:40, TyC Sports) y Racing (Córdoba)-Chacarita Juniors (21:40, TyC Sports).

= Posiciones =

Zona A: Agropecuario 20 puntos; Temperley y Almirante Brown 19; Defensores Unidos 17; Chicago 16; Defensores de Belgrano y Estudiantes (RC) 15; San Martín (T), Brown (PM) y San Martín (SJ) 14; Gimnasia (M) y Güemes (SdE) 13; All Boys 12; Patronato, Almagro y Alvarado 11; Flandria 10; San Telmo 8 y Morón 7.

Zona B: Chacarita y Quilmes 19 puntos; Rafaela y Maipú 16; Independiente Rivadavia 15; Racing (C) y Estudiantes (BA) 14; Gimnasia (J), Aldosivi y Mitre (SdE) 12; Brown (A), Riestra y Villa Dálmine 11; Atlanta y Tristán Suárez 10; Deportivo Madryn 9; Chaco For Ever 8 y Ferro 6. (Télam)