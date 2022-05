Racing Club volvió a la victoria justo cuando más lo necesitaba, al vencer esta noche como visitante a Cuiabá, por 2 a 1, dando vuelta en el segundo tiempo, con los goles de Aníbal Moreno y Enzo Copetti, un resultado que favorecía a los brasileños por el tanto de Marllon en la primera etapa de este cotejo correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana cuyo primer escalón la "Academia" comparte con Melgar, de Perú, que por el mismo marcador y en igual condición superó a River Plate en Uruguay.

El equipo dirigido por el entrenador Fernando Gago comenzó el partido fiel a su estilo actual: con la tenencia de la pelota y parado en campo rival para imponer su presencia ofensiva e intentar abrir el marcador.

El primer cuarto de hora continuó de la misma manera, ante un equipo brasileño que se sintió incómodo y sin ideas claras de juego ante la posesión total de "La Academia", aunque sin poder definir las jugadas en ataque.

Con el correr de los minutos el local descolocó a Racing con el juego friccionado, comenzó a manejar la pelota y equiparó el desarrollo del partido.

A los 22 minutos los de Avellaneda tuvieron la primera chance clara con un remate potente de Leonel Miranda -tras una habilitación de Fabricio Domínguez- que se metía en el ángulo derecho y sacó el arquero Walter a pura reacción.

Los brasileños no se quedaron atrás y a los 29 minutos abrieron el marcador con un gol de cabeza de Marllon, en posición fuera de juego no cobrada por el árbitro colombiano Guillermo Guerrero, de floja actuación (en la primera fase del certamen no hay VAR).

Luego del tanto a favor, los dirigidos por el entrenador Pintado tomaron confianza y arrinconaron a Racing y hasta tuvieron la posibilidad de aumentar la diferencia con un remate de Elton que dio en el palo derecho.

Cerca del final de la primera etapa los "académicos" volvieron a meterse en el partido, dejaron el roce y se dedicaron a jugar, por lo que se acercaron con peligro y se fueron al descanso con una mejor imagen.

En el inicio de la segunda etapa Racing salió decidido a buscar el empate con Tomás Chancalay desbordando por el sector izquierdo, futbolista que fue clave en el centro que terminó en gol de zurda de Aníbal Moreno a los tres minutos, tras un pase de Copetti.

El empate le permitió a "La Academia" continuar con el dominio inicial frente a un conjunto brasileño desconcertado, con más combate que juego y sin ideas para imponer la localía.

Un tiro libre certero de Gonzalo Piovi a los 14 minutos le dio a Copetti la chance de anotar y darle el triunfo parcial a su equipo con una definición exquisita de primera.

El resto del partido tuvo a Racing como claro dominador, manejó el mediocampo, se mostró vertical, aunque sin poder definirlo con otro tanto a favor.

En la próxima fecha (5ta.) Racing recibirá precisamente a Melgar, de Perú, en un partido que se jugará en el Cilindro de Avellaneda, mientras que los brasileños visitarán a River en Montevideo, en ambos casos en partidos a jugarse el 18 de mayo.

=Síntesis=

Cuiabá: Walter; Joao Lucas, Alan Empereur, Marllon y Uendel; Marcao, Pepé, Alesson y Valdivia, Felipe Marqués y Elton. DT: Pintado.

Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz; Fabricio Domínguez, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.

Gol en el primer tiempo: 29min. Marllon (C).

Goles en el segundo tiempo: 3min. Moreno (R) y 14min. Copetti (R);

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Rodrighino por Marqués (C), 21min. Christian Rivas por Marcão (C); 23min. Matias Rojas por Alcaraz (R), Jonatan Gómez por Domínguez (R); 29min. Eugenio Mena por Piovi (R); 32min. Marquinhos por Valdivia (C), Jenison por Elton (C); 41min. Javier Correa por Copetti (R) y Nery Domínguez por Chancalay (R)

Amonestados: Valdivia, Pepe, Marcão, João Lucas, Elton y Empereur (C). Copetti, Piovi, Moreno y Alcaraz (R)

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

Cancha: Arena Pantanal (Cuiabá) (Télam)