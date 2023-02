Racing buscará conseguir su primera victoria en la Liga Profesional 2023 cuando visite esta noche a Argentinos Juniors, en La Paternal, en el marco de la segunda jornada. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Diego Armando Maradona, tendrá a Fernando Echenique como juez principal, mientras que Germán Delfino estará en el VAR y será televisado ESPN Premium. Los dirigidos por Fernando Gago llegan a este encuentro tras igualar 0 a 0 frente a Belgrano de Córdoba en el debut del certamen y, aunque el elenco de Avellaneda tuvo chances claras para ganar el partido, el nivel exhibido a lo largo del mismo no fue el ideal. En este caso, la formación de los de Avellaneda tiene una incógnita que aún no despejó el entrenador: la presencia de Johan Carbonero está en duda por una molestia física y el técnico aguardará hasta último momento por su recuperación, pero, en caso de no estar en óptimas condiciones, su lugar podría ser para Edwin Cardona, Gabriel Hauche o Nicolás Oroz. Por su parte, Argentinos Juniors, que cayó en el debut ante Rosario Central por 1 a 0 y despertó el malestar de Gabriel Milito contra los árbitros, repetiría el mismo equipo que empezó jugando en el Gigante de Arroyito para buscar su primer triunfo en el certamen.. Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:. Liga Profesional 2023. Fecha 2. Argentinos Juniors -Racing. Estadio Diego Armando Maradona. Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Germán Delfino. Hora de Inicio: 21:30 TV: ESPN Premium. . Argentinos Juniors: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Miguel Ángel Torrén, Lucas Villalba; Thiago Nuss, Alan Rodríguez, Franco Moyano, Federico Redondo, Luciano Sánchez; Gabriel Ávalos y Gastón Verón. DT: Gabriel Alejandro Milito. Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Maximiliano Moralez, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Juan Nardoni, Maximiliano Romero y Johan Carbonero o Edwin Cardona o Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago. LG/PT NA