Racing buscará revertir su dura realidad en el torneo local, en el que no gana hace ocho fechas, cuando reciba mañana a Banfield por la decimonovena jornada de la Liga Profesional. El partido se llevará a cabo en el estadio Presidente Perón de Avellaneda a las 21:30, el árbitro será Pablo Dóvalo, en el VAR estará Diego Ceballos y la televisación será de TNT Sports. Racing atraviesa dos realidades diferentes: en el torneo sacó dos de los últimos 24 puntos, producto de seis derrotas y dos empates, pero en la Copa Libertadores lidera su grupo y se encuentra a un paso de la clasificación a los octavos de final. El equipo de Fernando Gago, que el jueves a las 21 visitará a Flamengo en Brasil, podrá volver a contar con el mediocampista Matías Rojas y con el defensor Gonzalo Piovi, recuperados de sendas lesiones. Por el lado de Banfield, viene de obtener su primer triunfo desde el regreso del técnico Julio César Falcioni al imponerse por 2 a 0 sobre Rosario Central, pero sigue en el fondo de la tabla con 18 unidades, solo por encima de Arsenal de Sarandí y Unión de Santa Fe. En cuanto al once, Falcioni tendrá la sensible baja de Bahian Aleman en la parte ofensiva, al tiempo que tampoco será de la partida en la defensa Emanuel Insua.. Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del partido:.Liga Profesional.Fecha 19.Racing-Banfield.Estadio: Presidente Perón.Árbitro: Pablo Dóvalo.VAR: Diego Ceballos.Hora: 21:30. TV: TNT Sports.. Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Aníbal Moreno, Nicolás Oroz, Matías Rojas, Paolo Guerrero y Maximiliano Moralez. DT Fernando Gago. Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Emanuel Olivera, Alejandro Maciel, Pedro Souto; Nicolás Sosa, Eric Remedi, Alejandro Cabrera, Juan Bisanz; Sebastián Sosa Sánchez y Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni. FG/SPC NA