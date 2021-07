Racing buscará mañana seguir por el camino de la victoria para ubicarse cerca de la cima de la Liga Profesional de Fútbol cuando reciba a Sarmiento de Junín en un partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato argentino. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18:00 en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro Fernando Espinoza -tendrá como jueces de línea a Iván Núñez y Sebastián Raineri- e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports. Racing viene de derrotar como visitante a Aldosivi de Mar del Plata por 2 a 0 y el técnico Juan Antonio Pizzi no tendrá disponible al defensor Leonardo Sigali, quien debió salir en el entretiempo de ese encuentro. El futbolista tiene una molestia en la rodilla derecha tras un golpe que recibió frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo cual no jugará y será cuidado para el clásico frente a Independiente que se disputará el domingo 8 de agosto. La buena noticia para Pizzi es que Joaquín Novillo recibió el alta tras haberse contagiado de coronavirus, se entrena con el plantel y aparece como alternativa para reemplazar a Sigali. Por su parte, Sarmiento de Junín viene de vencer como local a Platense por 1 a 0 y el entrenador Mario Sciacqua no dio a conocer el equipo, pero podría colocar a los mismos once que comenzaron jugando frente al equipo de Vicente López.. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido: Liga Profesional. Fecha 4 Racing – Sarmiento Estadio: Presidente Perón (Racing) Árbitro: Fernando Espinoza Hora de inicio: 18:00 Racing: Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Joaquín Novillo o Mauricio Martínez, Nery Domínguez, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno; Enzo Copetti, Licha López, Tomás Chancalay; Javier Correa. DT: Juan Antonio Pizzi. Sarmiento: Manuel Vicentini; Martín García, NicolásBazzana, Braian Salvareschi; Gabriel Graciani, Federico Bravo,Facundo Castet, Gabriel Alanís; Sergio Quiroga, Rodrigo Salinas y Jonatan Torres. DT: Mario Sciacqua. KDV/PT NA