Racing buscará dejar atrás el traspié ante Gimnasia y Esgrima en La Plata y quedar como escolta junto a San Lorenzo de la Liga Profesional 2023, cuando reciba esta noche Newell´s, que viene de un amargo empate en el clásico rosarino, en el marco de la undécima fecha. El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón desde las 19:30, tendrá como árbitro a Fernando Espinoza, quien será secundado en el VAR por Diego Abal, y contará con la televisación en directo de la señal deportiva ESPN Premium. Racing venía de semanas positivas, ya que acumulaba cuatro partidos sin derrotas entre el torneo doméstico y la Copa Libertadores, pero en su última presentación, no pudo con el irregular Gimnasia La Plata y cayó por 3 a 1. Para jugar ante el conjunto de Rosario, Leonardo Sigali y Aníbal Moreno tendrían el visto bueno del entrenador Fernando Gago para regresar al equipo titular después de no jugar en La Plata e ingresarían por Jonathan Galván y Tomás Avilés, respectivamente.En tanto, el delantero Paolo Guerrerro no tuvo acción y es una incógnita su presencia en el encuentro junto con Maximiliano Romero. Además, Gago no dio a conocer quién reemplazará a Edwin Cardona, si Matías Rojas o Jonatan Gómez. El futbolista paraguayo ingresó en La Plata cuando se lesionó el jugador colombiano y es que el que corre con más chances de jugar, pero el rendimiento de Gómez también es del agrado de Gago. Por su parte, Newell´s viene de un fin de semana frustrante ya que empató el clásico ante Rosario Central con un amargo 0 a 0, en donde no dejó una buena imagen a pesar de lo logrado por Copa Sudamericana frente al Audax Italiano en su debut. Dentro de los concentrados para viajar a Buenos Aires, sorprendió que Pablo Pérez quedó fuera de la nómina y el colombiano Jherson Mosquera también es otro de los ausentes, mientras que el juvenil Fabrizio Sartori tuvo su primera convocatoria. Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro: Liga Profesional 2023. Fecha 11. Racing - Newell´s. Estadio: Presidente Perón. Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Diego Abal. Hora de inicio: 19:30. TV: ESPN Premium. Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Óscar Opazo; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez o Maximiliano Moralez; Matías Rojas, Maximiliano Romero o Paolo Guerrero y Gabriel Hauche o Nicolás Reniero. DT: Fernando Gago. Newell´s: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Willer Ditta, Facundo Mansilla y Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Ramiro Sordo; Jorge Recalde y Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze

LG/KDV NA