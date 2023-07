Racing, que pondrá su equipo titular, se enfrentará a San Martín de Tucumán, que milita en la Primera Nacional, este miércoles por la noche en un partido válido por los 16avos de final de la Copa Argentina en la provincia de Córdoba. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, y tendrá el arbitraje de Pablo Echavarria y contará con la transmisión en directo de la señal deportiva TyC Sports. El equipo de Avellaneda llegó a esta instancia tras vencer, a fines de febrero, a San Martín de Formosa por 3-1 en el Estadio Centenario de Resistencia, Chaco. Por su parte, el equipo tucumano alcanzó esta fase debido a que venció, a mediados de abril, 2-0 al Deportivo Morón en el Estadio 15 de Abril, la casa de Unión de Santa Fe. Luego del empate 1-1 con Rosario Central de local donde el equipo se fue silbado y abucheado al igual que la Comisión Directiva, el director técnico Fernando Gago volverá a contar con varias de sus jugadores titulares para lo que será este mano a mano ante el conjunto tucumano. Facundo Mura y Leonardo Sigali volverán a estar a disposición tras no estar ante Central por suspensiones. A su vez, el director técnico aguarda la evolución de las lesiones de Aníbal Moreno y Maximiliano Romero aunque, en caso de que no lleguen, serán reemplazados por Juan Ignacio Nardoni y Tomás Pérez o Emiliano Saliadarre, respectivamente. En el caso de que Romero no llegue al partido en Córdoba, Gago idea que Pérez o Saliadarre ocupen el puesto de centro delantero

En ese caso, el que saldría del once inicial sería Maximiliano Moralez para que ingrese Nicolás Oroz y, por su parte, Gabriel Hauche jugaría de extremo. Por su parte, San Martín de Tucumán viene de vencer 1-0 a San Telmo en condición de local por la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional y se ubica en el cuarto puesto con 37 unidades, a cuatro del líder Almirante Brown. Para este compromiso, el entrenador Pablo Frontini realizará dos cambios respecto del partido anterior: Enzo Martínez e Iván Molinas por Brian Andrada y Leandro Ciccoloni, respectivamente. Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro: Copa Argentina. 16avos de final. Racing Club - San Martín de Tucumán. Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba. Árbitro: Pablo Echavarria. Hora: 21 TV: TyC Sports. Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Tomás Avilés, Gonzalo Piovi; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno o Juan Nardoni, Nicolás Oroz o Maximiliano Moralez; Gabriel Hauche, Maximiliano Romero, Tomás Pérez o Emiliano Saliadarre y Baltasar Rodríguez. DT: Fernando Gago. San Martín de Tucumán: Darío Sand; Ismael Quílez, Juan Orellana, Nahuel Brunet, Nicolás Sansotre; Leonel Bucca, Gustavo Abregú, Enzo Martínez, Iván Molinas; Mateo Acosta y Emanuel Dening. DT: Pablo Frontini. AMP/MAC NA