Racing Club perdió hoy un cotejo amistoso ante Atlético Tucumán, por 4 a 2, cuando ganaba por 2 a 0, en la preparación de ambos equipos con vistas al debut en la Copa de la Liga el mes próximo.

El cotejo, dividido en dos tiempos de 40 minutos y jugado en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, fue de un desarrollo atractivo y cambiante ya que le "Academia" ganaba por 2 a 0 a los 12 minutos y luego el "Decano" reaccionó.

Los goles de Racing, con Fernando Gago como DT, fueron convertidos por el defensor ecuatoriano Gustavo Gustavo Cortez (uno de los refuerzos llegado en la temporada pasada y que aun no debutó) y Enzo Copetti; mientras que para el equipo tucumano, dirigido por Juan Manuel Azconzabal, lo hicieron Ramiro Carrera (dos, uno de tiro penal), Leonardo Heredia y Augusto Lotti.

En el primer tiempo, con Racing venciendo por 2 a 1, Carlos Alcaraz estrelló un tiro desde el punto penal en el travesaño.

Racing dominó las acciones desde el inicio, con buena tenencia de balón y alta presión sobre el adversario. No obstante, mostro errores importantes en defensa, especialmente al perder la tenencia en la ofensiva ya que el equipo quedó mal parado en defensa y expuesto a la contra, situación que fue determinante para la derrota.

Por ahora en el plantel a cargo de Gago se sumaron Gabriel Hauche (Aldosivi), Facundo Mura (Colón), Gonzalo Piovi (Colón), Edwin Cardona (Boca), Emiliano Insúa (Aldosivi), Jonathan Gómez (Argentinos) y José Luis Gómez (libre), con la posibilidad de procurar a un "5" y otro delantero.

En Atlético Tucumán los refuerzos por ahora son Ramiro Calderón (Rentistas de Uruguay), Martín Garay (Estudiantes de Buenos Aires), Dante Campisi (Sol de América de Paraguay), Gastón Gil Romero (libre), Manuel Capasso (Newell's), Nicolás Thaller (Lanús), Federico Andrada (Aldosivi) y José Alexis Doldán (Querétaro de México).

En el debut en la Copa de la Liga la "Academia" jugará el domingo 13 de febrero próximo como local en el Clindro ante Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que en la segunda jornada visitará a Defensa y Justicia el jueves 17 en Florencio Varela; mientras que Atlético debutará el jueves 10 en Junín Ante Sarmiento.

+ Síntesis +

Racing: Matias Tagliamonte, Facundo Mura, Mauricio Martínez, Lucas Orban (Luego Facundo Gauna) y Gustavo Cortez (Ignacio Galvan), Anibal Moreno, Fabricio Domínguez, Carlos Alcaraz y Tomás Chancalay, Gabriel Hauche y Enzo Copetti. DT: Fernando Gago.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Felipe Campos, Camilo Albornoz, Marcelo Ortiz y Alexis Doldán (Marcos Valor); Guillermo Acosta (Renzo Tesuri), Ramiro Carrera (Ramiro Ruiz Rodríguez), Gastón Gil Romero y Nicolás Laméndola; Augusto Lotti y Leonardo Heredia (Joaquín Pereyra) . DT: Juan Manuel Azconzabal

Gol en el primer tiempo: 7m. Cortez (RC), 12m. Copetti (RC) y 16m. Heredia (AT).

Gol en el segundo tiempo: 6. Carrera (AT), de tiro penal, 29m. Lotti (AT) y 31m. Carrera (AT).

Incidencias: en el primer tiempo 37m Alcaraz (RC) estrelló un tiro penal en el travesaño. (Télam)