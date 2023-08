Racing intimó con una carta documento al defensor central Jonathan Galván por no presentarse a los entrenamientos desde que se cayó su pase a San Lorenzo hace más de un mes para que se reincorpore al resto del plantel en el predio Tita Mattiussi y cumpla con su contrato hasta diciembre de este año. El zaguero, cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors, está a préstamo en la institución de Avellaneda desde junio del año pasado y ha sido titular durante casi todo el 2022, con actuaciones destacadas que llevaron al equipo dirigido por Fernando Gago a ganar el Trofeo de Campeones ante Boca. No obstante, en este 2023 apenas jugó 13 encuentros como titular e ingresó desde el banco de suplentes en gran parte de los partidos, siendo una pieza de recambio para Gago, aunque jugó la final en Abu Dhabi ante Boca y se consagró campeón con el triunfo por 2 a 1. Hace poco más de un mes, el futbolista de 32 años tenía todo listo para desvincularse de Racing por una propuesta de San Lorenzo, para sumarse al club que dirige Ruben Darío Insua, pero su pase se cayó a último momento y desde entonces no se ha presentado a entrenar con "La Academia", motivo que derivó en una intimación por la vía legal para el defensor. El traspaso al cuadro de Boedo se cayó porque Gabriel Milito, entrenador de Argentinos, lo pidió como posible refuerzo el conjunto de La Paternal ya que Kevin MacAllister fue vendido al Unión Saint-Gilloise de Bélgica y Miguel Torrén se lesionó, por lo que quedó una posición en la defensa que podría llenar el central marplatense. FIG/AMR NA