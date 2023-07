Racing Club goleó por 4 a 0 a Colón de Santa Fe, en un encuentro jugado esta tarde en el estadio Brigadier Estanislao López por la 22da. jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles de la "Academia" fueron anotados en la primera etapa por Maximiliano Romero, Gabriel Hauche y Nicolás Oroz, a los 12, 29 y 35 minutos, respectivamente, mientras que Facundo Mura, ex Colón, cerró la cuenta en el segundo minuto de descuento del complemento..

El triunfo dejó a Racing con 30 puntos en la undécima posición, mientras que el "Sabalero" se mantiene con 24 unidades en el 21er. lugar.

Racing dominó el partido y manejó la pelota desde el inicio e impuso las condiciones de juego para ser protagonista desde las acciones colectivas.

El equipo conducido por el entrenador Fernando Gago hizo las cosas bien de arranque con la mente puesta en el arco rival, ante un Colón que no reaccionó y no supo qué hacer para intentar contrarrestar el constante avance "académico".

Los de Avellaneda fueron letales y contundentes cada vez que llegaron con peligro al arco defendido por Ignacio Chicco, que se vio vulnerado por las conquistas de Maximiliano Romero, Gabriel Hauche y Nicolás Oroz, a los 12, 29 y 37 minutos, respectivamente.

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por el entrenador Néstor Gorosito salió obligado a dar vuelta el resultado, manejó la pelota, trató de ser un poco más vertical -algo que no mostró en la primera etapa-, pero no logró ser efectivo.

El conjunto de Gago, por su parte, con los tres goles a favor, se refugió en su campo, dejó que el rival maneje la pelota, pero no se vio incomodado por el "Sabalero" en ningún momento, salvo con alguna aproximación lejana al arco de Gabriel Arias.

Si bien Colón fue el que trató de manejar el partido en el complemento (Gorosito ensayó cuatro cambios en el arranque, sacando entre ellos a Ramón Ábila), Racing estuvo tranquilo, se defendió con orden y por momentos trató de salir de contra, pero no logró ser certero, salvo sobre el final del partido para poner el cuarto tanto en los pies de Facundo Mura para sellar la goleada a favor de la "Academia".

En la próxima jornada (23era.) Racing recibirá a San Lorenzo, mientras que Colón visitará a River Plate.

=Síntesis=

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Gian Nardelli, Rafael Delgado; Eric Meza, Leonel Picco, Stefano Moreyra, Andrew Teuten; Facundo Farías, Ramón Ábila, Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito

Racing Club: Gabriel Arias; Tomás Avilés, Santiago Quirós, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Gabriel Hauche, Maximiliano Romero, Nicolás Oroz. DT: Fernando Gago.

Goles en el primer tiempo: 12min. Romero (R); 29min. Hauche (C) y 37min. Oroz (R);

Gol en el segundo tiempo: 45+2min. Mura (R).

Cambios en la segunda etapa: Al comenzar, Cristian Vega por Picco (C), Santiago Pierotti por Ábila (C), Carlos Arrua por Teutén (C), Paolo Goltz por Meza (C); 16min. Maximiliano Moralez por Gómez (R), Paolo Guerrero por Romero (R) y Facundo Mura por Hauche (R); 19min. Jonathan Galván por Quiros (R); 25min. Santino Vera por Oroz (R) y 33min. Gonzalo Silva por Benitez (R).

Amonestados: Farias y Arrúa (C), Nardoni y Aviles (R).

Incidencia: a los 23 minutos de la segunda etapa fue expulsado el defensor de Colón Rafael Delgado por doble amarilla.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón).. (Télam)