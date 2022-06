El club Racing y la Fundación ALMA fueron premiados en el tradicional Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions que les otorgó un León de Plata como reconocimiento a la campaña que realizaron en conjunto hace unos meses y que sirvió para darle visibilidad al Mal de Alzheimer. La citada campaña se llevó a cabo en el mes de abril y todo se inició cuando el defensor y capitán de Racing, Leonardo Sigali, fue entrevistado luego del partido entre el elenco de Avellaneda y Sarmiento de Junín para hablar sobre el partido

Durante la nota, el periodista de TNT Sports Juan Pablo Vila le hizo tres preguntas, las cuales fueron respondidas con un contundente: "No me acuerdo", "Disculpáme pero no me acuerdo". Esta situación se viralizó en las redes, ya que no se entendía la actitud del jugador, quien, días después, aclaró lo sucedido:la entrevista formaba parte de una acción entre Racing y ALMA para generar conciencia acerca del diagnóstico temprano del Mal deAlzheimer

Además, el club se encargó de difundir un comunicado explicando que se había sumado a la mencionada campaña: "En Racing, nos comprometemos con la gente y las causas que preocupan a la sociedad. Por eso, nos sumamos a esta campaña de ALMA (Asociación lucha contra el mal de Alzheimer) para ayudar a descubrir los primeros síntomas que pueden pasar inadvertidos". En tanto, en las redes se informó acerca de sus síntomas y la importancia de un diagnóstico temprano ya que, la enfermedad se caracteriza por alterar la memoria episódica, la autobiográfica, es decir, la que posee los recuerdos de la historia personal de cada individuo, mientras que uno de los factores que más influyen es la edad, ya que, el Alzheimer generalmente aparece en personas mayores de 60 años. "En ALMA estamos profundamente agradecidos y nos emociona la generosidad de Racing Club y su Capitán Leo Sigali, que se sumaron con entusiasmo a una acción que busca promover la importancia de la detección temprana del Alzheimer gracias a la identificación de los primeros síntomas", habían mencionado desde la asociación

