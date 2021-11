Racing Club obtuvo esta noche su primera victoria de la mano de Fernando Gago, al superar de visitante a Atlético Tucumán por 2 a 0 en partido de la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Javier Correa y Matías Rojas, ambos en el segundo tiempo, fueron los goleadores de la "Academia", que con los tres puntos se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Atlético Tucumán, al revés, perdió prácticamente toda chance de llegar a los puestos de torneos continentales.

Los dos buscaban la primera victoria con su nuevo entrenador: Atlético Tucumán acumulaba dos empates y una caída desde que Pablo Guiñazú reemplazó a Omar de Felippe, y Racing contaba dos derrotas seguidas de la mano de Gago, que llegó para finalizar el interinato de Claudio Úbeda (había sustituido a Juan Pizzi).

A los dos les pareció pesarle esa responsabilidad. El primer tiempo fue peor que discreto y no hubo chances de riesgo real.

El "Decano" se acercó con un tiro de Carrera que se fue por arriba del travesaño y un derechazo cruzado de Acosta, apenas desviado. Racing respondió con un remate de Rojas desde el borde del área grande que contuvo abajo Lucchetti. Nada más.

El segundo tiempo fue otra cosa. Empezó con ritmo y ambiciones de ambos. Lo tuvo Atlético, con un cabezazo de Menéndez, y en la respuesta Racing facturó por duplicado.

Primero a los 14m: Copetti envió un centro desde la derecha, Mena llevó la pelota hasta el centro del área y Correa, con una buena media vuelta, batió a Lucchetti y puso el 1 a 0.

Enseguida llegó el segundo, a los 17m, cuando Rojas intentó tirar un centro desde la izquierda y la pelota se terminó metiendo por el segundo palo del arco local. Inesperado y exagerado, el 2 a 0 a favor de la "Academia". Y el conjunto tucumano sintió el golpe.

El equipo de Guiñazú no tuvo más que su voluntad para intentar el descuento y apenas inquietó a Arias.

Racing manejó los tiempos del partido, tuvo algunas opciones de contragolpe para aumentar la diferencia (las más claras fueron un tiro de Correa apenas afuera y otro de Chancalay que dio en un palo) y se quedó merecidamente con la victoria.

En la próxima jornada, la 21, Atlético Tucumán visitará a Rosario Central y Racing recibirá a Colón de Santa Fe.

- Síntesis -

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Camilo Albornoz y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Abel Bustos, Leonardo Heredia y Ramiro Carrera; Cristian Menéndez y Óscar Benítez. DT: Pablo Guiñazú.

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Fernando Prado y Eugenio Mena; Nery Domínguez, Mauricio Martínez y Matías Rojas; Lisandro López, Enzo Copetti y Javier Correa. DT: Fernando Gago.

Goles en el segundo tiempo: 14m Javier Correa (R), 17m Matías Rojas (R).

Cambios: en el segundo tiempo, 20m Fabricio Domínguez por Pillud (R) y Carlos Alcaraz por Prado (R); 22m Franco Mussis por Bustos (AT) y Augusto Lotti por Heredia (AT); 31m Leonel Miranda por Rojas (R) y Tomás Chancalay por Correa (R); 36m Joaquín Pereyra por Menéndez (AT), Ramiro Ruiz Rodríguez por Carrera (AT) y Gonzalo Córdoba por López (R).

Amonestados: Bustos, Carrera, Benítez (AT); Prado, Rojas, Correa (R).

Cancha: Atlético Tucumán.

Árbitro: Pablo Echavarría. (Télam)