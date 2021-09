Racing Club, que acumula cuatro empates consecutivos y debe triunfar para colocarse cerca de la punta, tendrá la exigente visita de Talleres de Córdoba, uno de los punteros junto a Lanús y que atraviesa serie de ocho encuentro invicto, en uno de los encuentros de mañana por la fecha 12 de la Liga Profesional.

El partido se jugará este sábado a partir de las 18 en el Estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, con el arbitraje de Patricio Loustau.

Racing no convence, gana poco, pierde menos y ya sea con el anterior entrenador José Antonio Pizzi o con el actual Claudio Úbeda, siempre deja la sensación amarga de un equipo que no juega bien y que se la hace sumamente complicado llegar al gol o generar situaciones en el arco adversario.

El equipo de Úbeda no genera juego, no cuenta con asociaciones, abusa de los pases sin profundidad, lateraliza, no conoce lo que es un cambio de ritmo y posee dos delanteros como Enzo Copetti y Javier Correa que, más allá de estar mal abastecidos, no concretan situaciones.

Dos cosas funcionan bien en este desabrido Racing, que apenas perdió un cotejo (nada menos que el clásico ante Independiente), pero solo ganó cuatro, el arquero Gabriel Arias, uno de los mejores del certamen, y su defensa liderada por la zaga Leonardo Sigali y Nery Dominguez. Esos tres valores son los que justifican apenas dos goles en contra en 10 partidos.

Racing suma cuatro empates seguidos, que lo han relegado al sexto puesto, ocho partidos sin derrotas en el Cilindro, pero las victorias escasean y esa falencia lo está dejando fuera de la Copa Libertadores 2022 ya que ocupa el octavo lugar en la tabla general.

Úbeda podría hacer un par de cambios con respecto al equipo que empató agónicamente ante San Lorenzo con el ingreso del paraguayo Matías Rojas por Tomás Chancalay y Darío Cvitanich por Correa.

Este Racing deberá buscar el triunfo ante un Talleres tonificado, con ocho partidos sin derrotas, producto de una serie de seis triunfos y dos empates dirigido por Alexander "Cacique" Medina, quien estuvo entre los candidatos a reemplazar a Pizzi cuando fue despedido y que tiene como goleador y una de su figuras a Carlos Auzqui (exEstudiantes, River, Huracán y Lanús), con cuatro tantos.

Para Talleres esta visita al Cilindro es una prueba de fuego para saber realmente cuales son sus ambiciones y si las armas que posee le pueden servir para concretarlas. Media provincia está ilusionada con esta gran campaña y el sueño de un campeonato va tomando forma en la mente de sus hinchas.

Un buen arquero como Guido Herrera, la firmeza de Nanuel Tenaglia en la zaga, el recuperado Héctor Fértoli (jugador de Racing a préstamo en Talleres), el "picante" colombiano Diego Valoyes y en la ofensiva puede apelar a la potencia de Mateo Retegui (cuyo pase es de Boca y está a préstamo) o la rapidez del uruguayo Michael Santos, quien llegó tras un paso por España y Dinamarca.

En el historial jugaron en 41 ocasiones, con ventaja de Racing de 21 triunfos contra 15 y 13 empates. La "Academia" no pierde ante la "T" hace 20 años de local, fue el 9 de febrero de 2001, 1-0 con gol de Daniel Albornoz, por la primera fecha del Clausura con debut de Reinaldo Merlo como entrenador del equipo de Avellaneda.

+ Probables formaciones +

Racing Club: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Eugenio Mena; Aníbal Moreno; Fabricio Domínguez, Lisandro López y Matías Rojas; Enzo Copetti y Darío Cvitanich. DT: Claudio Ubeda.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Méndez, Rodrigo Villagra y Héctor Fértoli; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Mateo Retegui o Michael Santos. DT: Alexander "Cacique" Medina.

Arbitro: Patricio Loustau.

Cancha: Racing Club.

Hora de inicio: 18.

(Télam)