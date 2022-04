Racing Club venció esta noche al brasileño Cuiabá por 2 a 0 y es el líder con puntaje ideal del Grupo 2 de la Copa Sudamericana tras este encuentro disputado en el Cilindro de Avellaneda donde convirtieron para los dirigidos por Fernando Gago, que llegó a 13 partidos sin derrotas, Javier Correa en el primer tiempo y el arquero visitante Joao Carlos, en contra de su valla tras un tiro libre de Carlos Alcaraz, en el complemento.

A raíz de la victoria "La Academia" se afianza como el único puntero de su grupo con puntaje ideal (6), mientras que Cuiabá continúa con tres puntos y en el segundo lugar, al igual que Melgar (3), equipo que esta noche se impuso por 2-0 ante River Plate, de Uruguay (0).

Los goles del conjunto peruano fueron anotados por el delantero argentino Bernardo Cuesta en dos oportunidades.

Arrancó Racing con mayor circulación de pelota de mitad de cancha hacía adelante y ya a los dos minutos tuvo la primera chance a favor con un potente remate de Carlos Alcaraz que sacó el arquero João Carlos.

A los 12 minutos Fabricio Domínguez, el mejor jugador de "La Academia" durante la primera mitad, hizo una gran jugada individual por derecha, sacó un centro que impactó el "demonio" Hauche de cabeza para que se vuelva a lucir el arquero del conjunto brasileño.

Los locales fueron intensos, prolijos con la pelota, presionaron a su rival en su propio campo y fueron los que propusieron desde lo futbolístico con el arco contrario como único objetivo.

La persistencia de "La Academia" le permitió abrir el marcador a los 27 minutos tras un centro desde la derecha de Fabricio Domínguez y un cabezazo certero del delantero Javier Correa.

Los dirigidos por Fernando Gago, tras haber conseguido la diferencia a favor, continuaron con el manejo del trámite del partido y crearon varias situaciones de gol que pasaron cerca del arco rival y tuvieron al arquero João Carlos como figura destacada.

El conjunto brasileño, en tanto, durante los pocos minutos que pudo tener la pelota demostró la buena técnica de sus futbolistas aunque intentaron incomodar al arquero Gastón Gómez por arriba y sin efectividad.

En el inicio de la segunda etapa, el local siguió con el control de la pelota y parado en campo rival y con chances a favor frente a la pasividad de los brasileños que no supieron qué hacer para dar vuelta el resultado.

A los 21 minutos un tiro libre desde la derecha ejecutado por el mediocampista Carlos Alcaraz dio en el palo izquierdo y en el rebote la pelota dio en el arquero João Carlos para aumentar la diferencia.

Gago, con la tranquilidad de los dos goles a favor, le dio rodaje a cinco futbolistas para comenzar con la rotación de nombres, aunque sin sufrir falencias desde la gestación de juego.

En los minutos finales del partido, el conjunto local, que sumó su octavo triunfo consecutivo, se dedicó a cuidar el resultado sin ser tan ofensivo, le dejó la pelota a los brasileños que no tuvieron ideas para poder acercarse al gol.

En la tercera jornada del Grupo B, Racing visitará a Melgar de Perú, mientras que Cuiabá será local del River Plate uruguayo.

=Síntesis=

Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Fabricio Domínguez, Aníbal Moreno, Leonel Miranda, Carlos Alcaraz; Gabriel Hauche y Javier Correa. DT: Fernando Gago.

Cuiabá: João Carlos; João Lucas, Alan Empereur, Marllon, Igor; Rafael Gava, Marcão Silva, Felipe Marques, Rodriguinho, André Luis; André. DT: Luís Carlos de Oliveira Preto.

Gol en el primer tiempo: 27min. Correa (R).

Gol en el segundo tiempo: 21min. João Carlos (C) -e/c- (R).

Cambios en la segunda etapa: Al comienzo Pepé por Rodriguinho (C); 15min. Elton por André Felipe (C), Valdivia por Gava (C); 21min. Nery Domínguez por Sigali (R), Edwin Cardona por Correa (R), Everton por André Luis (C); 26min. Iván Pillud por Mura (R), Eugenio Mena por Alcaraz (R), Jonathan Gómez por Miranda (R) y 28min. Alesson por Márques (C).

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay).

Estadio: Presidente Perón (Avellaneda). (Télam)