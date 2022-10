Racing de Córdoba le ganó en su estadio a Sportivo Las Parejas por 2 a 0 y se clasificó para los cuartos de final del torneo reducido del Federal A de fútbol, que determinará el único ascenso a la Primera Nacional para la próxima temporada, tras completarse hoy la serie de los 16avos de final.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Miguel Sancho, en el bario de Nueva Italia en la capital cordobesa, y la "Academia" se quedó con una merecida y clara victoria por las anotaciones de Francisco Aman, a los 43 minutos del primer tiempo, y Rodrigo Acosta, a los 10 de la parte final.

También avanzaron hoy Villa Mitre de Bahía Blanca, que goleó a Sportivo Belgrano de San Francisco por 4 a 0, Ciudad Bolívar, que venció a Douglas Haig de Pergamino por 2 a 0, Central Norte de Salta, que derrotó a Sol de Mayo de Viedma por 2 a 0; Sarmiento de Resistencia, que superó a Juventud Unida de San Luis por 1 a 0.

San Martín de Formosa, que igualó frente a Estudiantes de San Luis 1 a 1 y lo eliminó en la tanda de los penales por 4 a 1; e Independiente de Chivilcoy, que también empató 1 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta y lo venció desde la ejecución desde los doce pasos por 4 a 3.

MIRÁ TAMBIÉN Somos campeones por ser los mejores del torneo, valoró Hugo Ibarra

Mientras que ayer, Olimpo de Bahía Blanca le ganó a Sansinena de General Cerri por 1 a 0.

Los resultados de los octavos de final del torneo reducido del Federal A, fueron los siguientes:

Ayer:

Olimpo de Bahía Blanca (Buenos Aires) 1 (Nelson Da Silva) - Sansinena de General Cerri (Buenos Aires) 0.

MIRÁ TAMBIÉN Tablas de la LPF

Hoy:

Racing de Córdoba (Francisco Aman y Rodrigo Acosta) 2 - Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 0.

Sarmiento de Resistencia (Chaco) 1 (Israel Roldán) - Juventud Unida Universitario (San Luis) 0.

Villa Mitre de Bahía Blanca 4 (Maximiliano Tunessi, Alejo Distaulo y Jonathan López -2-) - Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) 0.

San Martin de Formosa 1 (Alejandro Toledo) (4) - Sportivo Estudiantes de San Luis 1 (Pablo López) (1).

Ciudad Bolívar (Buenos Aires) 2 (Ignacio Lucero -2) - Douglas Haig de Pergamino (Buenos Aires) 0.

Central Norte de Salta 2 (Gonzalo Ríos y Fausto Apaza) - Sol de Mayo de Viedma (Río Negro) 0.

Independiente de Chivilcoy (Buenos Aires) 1 (Franco Cáseres) (4) - Gimnasia y Tiro de Salta 1 (Martín Pino) (3).

Los cruces de los cuartos de final serán los siguientes:

Olimpo de Bahía Blanca vs. Independiente de Chivilcoy, Racing de Córdoba vs. Central Norte de Salta, Sarmiento de Resistencia vs Ciudad Bolívar y Villa Mitre de Bahía Blanca vs. San Martín de Formosa.

Los cuartos de final se jugarán a un sólo partido en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla general del certamen. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos reglamentarios, la definición de la clasificación se determinará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal. (Télam)