Racing, de Córdoba superó a Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), por 3 a 2, como local, y accedió a la punta de la zona 2 del torneo Federal A junto a Gimnasia y Tiro, de salta, en uno de los partidos que cerraron la 23ra. fecha del certamen.

El defensor Santiago Rinaudo (37m. PT) y Martín Garnerone (9 (34m. ST), ambos de penal), convirtieron para la 13ra. victoria del equipo cordobés en el actual campeonato. Yair Gurnel (38m. PT) y Nazareno Rodríguez (12m. ST), descontaron para la visita.

De esta manera Racing se colocó en la punta de la zona 1, con 46 puntos, los mismos que tiene Gimnasia de Salta, pero es primero por diferencia de goles a favor. Defensores sigue undécimo con 23 unidades.

También Deportivo Madryn venció a Huracán Las Heras, de Mendoza, por 1 a 0, de local, y se consolidó en la punta de la zona 1 del Federal A.

MIRÁ TAMBIÉN Ganó Leonel Pernía en una final emocionante de la Clase 3 en el Oscar Cabalén

El mediocampista Fabio Giménez convirtió para el equipo local a los 4 minutos de iniciado el encuentro y con este resultado el club patagónico llegó a los 48 puntos y estiró la diferencia con su inmediato perseguidor, Olimpo, de Bahía Blanca, a 6 unidades.

El equipo mendocino sufrió la expulsión de dos jugadores: Juan Manuel Marital con roja directa a los 27 minutos de la primera parte y Fabricio Ojeda por doble amonestación, a los 5 minutos del complemento.

Huracán por su parte, sigue en la 13ra. posición con 24 puntos.

Gimnasia y Tiro de Salta igualó con Sportivo Las Parejas, como visitante, 1 a 1, y perdió la exclusividad de la punta de la zona 2, al ser alcanzafo por el Racing cordobés con 46 puntos

MIRÁ TAMBIÉN Colón volvió al triunfo al ganarle a Central Córdoba de Santiago del Estero

El volante Walter Busse puso en ventaja a la visita a los 28 minutos del primer tiempo con un remate de penal y Santiago Briñone lo igualó para el equipo local a los 43 de la segunda parte.

Central Norte, de Salta, a su vez le ganó a Unión de Sunchales, por 3 a 2, como local, y subió el tercer lugar de la zona 2, con 37 puntos.

Diego Magno (27m. PT), Aaror Varela (36m. ST) y Germán Lesman (38m ST) anotaron para el plantel salteño. Ricardo Villar (42m. PT) y Tomás Attis (12m. ST) descontaron para la visita.

Con este resultado Central Norte se ubicó en la tercera posición de la zona 2 con 37 puntos y Unión bajó a la octava posición, con 26 unidades.

Por último Cipolletti superó a Villa Mitre de Bahía Blanca por 1 a 0, de local y permanece en la tercera ubicación de la zona 1 con 39 puntos. El delantero Cristian Taborda anotó a los 32 minutos de la segunda parte, para el onceavo festejo del equipo patagónico.

Otros resultados de la jornada:

Zona 1: Círculo Deportivo (O) 0 - Ferro (GP) 2; Ciudad Bolívar 0 - Sol de Mayo (V) 0; Estudiantes (SL) 1 - Sansinena (GC) 2; Peñarol (SJ) 1 - Juventud Unida (SL) 2; Independiente CH 0 - Desamparados 0.

Zona 2: Douglas Haig 2 - Sarmiento (R) 1 y Boca Unidos 3 - Juventud Unida (G) 0.

Tuvo fecha libre Crucero del Norte.

=Posiciones=

Zona 1: Deportivo Madryn, 48 puntos; Olimpo, 43; Cipolletti, 39; Juventud Unida (SL) e Independiente CH, 36; Sol de Mayo (V), 35; Peñarol (SJ), 34; Ferro (GP), 33; Sansinena (GC), 32; Ciudad Bolívar y Desamparados, 28; Villa Mitre (BB), 27; Huracán (LH), 24; Camioneros, 22; Estudiantes (SL) y Círculo Deportivo 13.

Zona 2: Racing (C) y Gimnasia (S), 46; Central Norte (S), 37; Chaco For Ever, 36; Boca Unidos y Juventud Unida (G), 28; Sportivo Las Parejas, Unión (S) y Defensores (VR), 26; Sarmiento (R), 25; Defensores (P), 23; Sportivo Belgrano (SF) y Gimnasia (CdU), 22; Douglas Haig, 19 y Crucero del Norte, 18. (Télam)