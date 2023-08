Racing Club cayó por 4 a 2 ante Atlético Nacional, de Colombia en un encuentro jugado esta noche en condición de visitante en el estadio Anastasio Girardot, de la ciudad de Medellín, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En el primer tiempo anotó para los locales Cristian Zapata, ex San Lorenzo, mientras que en la segunda etapa aumentaron la diferencia Jefferson Duque y Maximiliano Cantera (2). Para la visita descontó de penal, en dos oportunidades, Gonzalo Piovi.

El protagonismo del partido lo tuvo el conjunto visitante desde el inicio con el correcto manejo de la pelota desde la zona defensiva hasta el mediocampo y con la tranquilidad de encontrar el espacio para acelerar en los últimos metros.

Si bien la "Academia" tuvo más la pelota, no se apresuró, fue inteligente y las veces que pudo penetrar en ofensiva lo hizo aunque sin llevar peligro al arco defendido por Harlen Castillo, que salvó con un remate de primera de Gabriel Hauche que terminó en las manos del "uno" colombiano.

El equipo local esperó en su campo, se mostró pasivo en cuanto a la generación de juego colectivo, le regaló la pelota a Racing y resignó el ataque frente al constante dominio de los de Avellaneda.

Una pelota parada le permitió a los colombianos llegar al gol en la única jugada ofensiva que tuvo tras un tiro libre y el toque del defensor Cristian Zapata ante la clara distracción de la defensa albiceleste.

El tramo final de la primera etapa se tornó más parejo, ya que el local ganó en confianza, compartió la pelota con Racing, que a pesar de ir en desventaja siguió intentando vulnerar el arco rival, pero sin poder ser vertical ni efectivo.

En el comienzo del segundo tiempo el conjunto de Fernando Gago salió más convencido y trató de encontrar rápido el empate con el equipo parado en campo de los colombianos.

Sin embargo, de a poco el local se animó a salir rápido de contra, fue criterioso cada vez que atacó y así logró aumentar la diferencia con el tanto del delantero Jefferson Duque a los 16 minutos en la primera jugada clara a favor en el complemento.

El gol desconcertó a Racing, que se mostró impreciso con la pelota en los pies, desperdició pases en la mitad del campo y no tuvo claridad en los metros finales, mientras que el local no se desesperó y atacó cada vez que pudo ante la falta de lucidez de una defensa que dio muchas ventajas.

Otra pelota parada le dio a Atlético Nacional la oportunidad de convertir el tercero con un cabezazo de Maximiliano Cantera, mientras que para la visita descontó con dos goles Gonzalo Piovi, en ambas ocasiones de tiro penal.

Los minutos finales fueron todos de Racing con casi todo el equipo parado en campo del local, aunque en otro contraataque letal el uruguayo Cantera volvió a anotar para poner el 4 a 2 final.

La revancha entre Racing Club y Atlético Nacional se jugará el próximo jueves desde las 21 en el estadio Presidente Perón, de Avellaneda. El ganador de este cruce se enfrentará en cuartos de final al vencedor de la llave conformada por Boca Juniors (0) y Nacional, de Uruguay (0).

=Síntesis=

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Cristian Devenish, Juan Aguirre, Cristian Zapata, Álvaro Angulo; Jhon Solis, Nelson Deossa, John Duque; Neyder Moreno, Jefferson Duque, Brahian Palacios. DT: William Amaral de Andrade.

Racing Club: Nicolás Tagliamonte; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno y Jonathan Gómez; Nicolás Oroz, Maximiliano Romero, Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.

Gol en el primer tiempo: 33min. Zapata (AN).

Goles en el segundo tiempo: 16min. Duque (AN); 38min. y 45+6min. Cantera (AN); 42min. y 45+4min. Piovi (R).

Cambio en el primer tiempo: 45min. Agustin Ojeda por Nardoni (R).

Cambios en la segunda etapa: Al comenzar Gastón Martirena por Mura (R); 13min. Maximiliano Cantera por Palacios (AN); 19min. Roger Martínez por Gómez (R); 26min. Édier Ocampo por Devenish (AN), Eric Ramírez por Duque (AN); 32min. Óscar Perea por Moreno (AN) y 43min. Baltasar Rodriguez por Romero (R).

Amonestados: Devenish (AN), Pillud (R), Deossa (AN), Hauche (R), Martirena (R), Aguirre (AN), Ocampo (AN) y Zapata (AN).

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Brasil).

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín). (Télam)