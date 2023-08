Racig intentará mañana revertir la desventaja de dos goles que recibió en Colombia cuando reciba en Avellaneda a Atlético Nacional de Medellín, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará a las 21:00 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y el chileno Ángelo Hermosilla como el encargado del VAR, y televisación en directo por Fox Sports y la plataforma de streaming Star Plus. Debido a los problemas defensivos presentados en el primer encuentro en Colombia, el entrenador Fernando Gago trabajó intensamente en mejorar la defensa, sobre todo en la pelota parada, a pesar de que mantendrá la línea de tres en el fondo para intentar remontar la diferencia de dos goles que dejó el 4 a 2 en contra ante Nacional de Medellín. La sorpresa la dio con el ingreso del colombiano Roger Martínez al equipo titular, ya que tuvo minutos en el primer partido y entró con un buen rendimiento aún con la derrota a cuestas, por lo que le dará la oportunidad por primera vez en su regreso para tratar de romper el cero lo más pronto posible. Por el lado del conjunto verde y blanco, que marcha octavo en el Torneo Finalización de la Primera División de Colombia, lo que más le preocupó en el primer partido fue el arbitraje, el cuál definió como "deficiente"

"El colegiado no se portó a la altura con esos dos penales dudosos. En Argentina va a ser muy complicado, sabemos el ambiente que se maneja allá. Nosotros tenemos que ir preparados", aseguró el capitán Cristian Zapata. Como curiosidad entre ambos clubes, en la edición de la Copa Libertadores de 1989 fue la única vez que el cuadro de Avellaneda tuvo la oportunidad de dar vuelta un resultado de dos goles en contra por la competición, aunque no pudo llevarlo a cabo: en su visita al Atanasio Girardot cayó por 2 a 0 y en el Cilindro ganó por 2 a 1 pero no le alcanzó para pasar de ronda, justamente, en la misma instancia que en esta ocasión. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido: Copa Libertadores. Octavos de final (vuelta). Racing - Atlético Nacional. Estadio: Presidente Perón. Árbitro: Jesús Valenzuela. VAR: Ángelo Hermosilla. Hora: 21. TV: Fox Sports y Star Plus Racing: Gabriel Arias; Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez, Gabriel Rojas; Nicolás Oroz, Roger Martínez y Maximiliano Romro o Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago. Atlético Nacional: Kevin Mier; Cristian Castro Devenish, Cristian Zapata, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo; Jhon Solís, Jhon Duque, Nelson Deossa, Neyder Moreno, Brahian Palacios; y Jéfferson Duque. DT: William Amaral. FIG/GAM NA