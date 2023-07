Racing recibirá a Central Córdoba en el estadio Presidente Perón este lunes a las 19:30, en el marco de las vigesimosexta fecha del torneo de la Liga Profesional, con el objetivo de terminar el semestre dentro de los clasificados a la Copa Sudamericana 2024. El entrenador Fernando Gago intentará dar vuelta la mala racha con un plantel que ya está sufriendo la falta de incorporaciones y las bajas de futbolistas en la recta final del certamen con el mismo 11 inicial que venció por 2 a 0 a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina. Con el arbitraje de Jorge Baliño y la participación de Héctor Paletta en el VAR, el equipo de Avellaneda buscará revertir los silbidos de los hinchas para los dirigentes y los jugadores, ya que el 3 de agosto volverá a jugar por la Copa Libertadores por los octavos de final ante Atlético Nacional de Medellín y necesita un envión anímico importante para ponerse firme en la serie. Para este duelo ante los santiagueños, Gago recurrirá a los juveniles, con la novedad de Ignacio Galván, quien puede jugar de lateral izquierdo o de extremo, para ocupar un lugar en el banco de los suplentes. El entrenador no podrá contar con Gabriel Rojas, Aníbal Moreno y Maximiliano Romero, que aún están recuperándose de sus lesiones. Por el lado del conjunto dirigido por Leonardo Madelón, se ubica en la decimo octava posición de la tabla, con 29 puntos, pero tiene la complicación que hace varios partidos que no gana en condición de visitante. La última vez fue en el 2 a 0 a Instituto en la fecha 14. Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:Liga Profesional.Fecha 26.Racing vs. Central CórdobaEstadio: Presidente Perón.Árbitro: Jorge Baliño.VAR: Héctor Paletta.Hora: 19:30 TV: ESPN Premium. Racing: Gabriel Arias; Tomás Avilés, Leonardo Sigali, Santiago Quirós; Facundo Mura, Juan Nardoni, Jonatan Gómez, Gonzalo Piovi: Nicolás Oroz, Gabriel Hauche y Baltasar Rodríguez o Agustín Ojeda. Central Córdoba: Matías Mansilla; Brian Blasi, Fabio Pereyra, Marcelo Benitez, Gustavo Canto; Ciro Rius, Federico Jourdan, Mauro Pittón, Lucas Besozzi; Brian Farioli, Lucas Gamba. DT: Leonardo Madelón. FIG/PT NA