Racing Club pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Boca Juniors definiendo la serie como local, luego de darle vuelta la llave de octavos esta noche a Atlético Nacional, de Colombia, con el que había perdido 4 a 2 en Medellín la semana pasada, para vencerlo hoy por 3 a 0 con goles de Roger Martínez, Agustín Ojeda y Juan Aguirre, este último en contra de su valla.

El conjunto local arrancó el partido convencido de salir a buscar el primer tanto para comenzar a jugar tranquilo y así a llegar a igualar la serie.

A los ocho minutos, tras un constante dominio "académico", el juvenil Agustín Ojeda desbordó por derecha, habilitó a Jonathan Gómez que definió de primera y pasó al lado del palo derecho.

El resto de la primera etapa fue todo de Racing, en medio de un encuentro tenso, con fricción en el mediocampo, pero en el que el local fue el que propuso juego y acciones ofensivas.

La insistencia del equipo de Fernando Gago le permitió llegar al gol a los 28 minutos con un cabezazo certero de Roger Martínez para comenzar a darle esperanzas a los albicelestes.

Los colombianos, por su parte, jugaron su partido tranquilo gracias a los dos goles a favor conseguidos en la ida, no propusieron juego de ataque y no incomodaron al arquero Gabriel Arias.

En el comienzo de la segunda etapa, el equipo conducido por el entrenador Fernando Gago volvió a se protagonista, salió a aumentar la diferencia y la consiguió a los cinco minutos con el gol del juvenil Agustín Ojeda tras una buena jugada individual.

La igualdad en el resultado global no relajó al local, siguió buscando el arco rival y consiguió el tercer tanto con un gol en contra de su defensor Juan Aguirre.

Lo que siguió hasta el final fue un partido vibrante e intenso, típico de Copa Libertadores, con Racing tranquilo por la diferencia a favor, mientras que la visita no estuvo fina en su propuesta y no tuvo la claridad para vulnerar el arco de Gabriel Arias.

Los de Gago se replegaron un poco en su propio campo ante la necesidad de los colombianos, aunque no pasaron sobresaltos, manejaron el trámite del encuentro con orden y con la confianza necesaria para pasar de fase.

En los cuartos de final Racing Club enfrentará a Boca Juniors, equipo que ayer dejó en el camino a Nacional, de Montevideo.

La renovación de Gago con la inserción de varios juveniles de buen pie y mucha dinámica le abren un buen panorama a Racing de cara a los cuartos de final en los que, como en la serie de octavos, volverá a definir en Avellaneda.

=Síntesis=

Racing Club: Gabriel Arias; Tobias Rubio, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Jonathan Gómez, Anibal Moreno, Nicolás Oroz; Agustín Ojeda, Roger Martínez, Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Cristian Castro, Cristian Zapata, Juan Aguirre, Álvaro Angulo; Jhon Solis, Jhon Duque, Nelson Deossa; Marcos Cantera, Neyder Moreno, Jefferson Duque. DT: Diego Arias.

Gol en el primer tiempo: 28min. Martínez (R).

Goles en el segundo tiempo: 5min. Ojeda (R) y 12min. Aguirre -e/c (R)

Cambios en el segundo tiempo: 14min. Eric Ramirez por Duque (AN), Brahian Palacios por Cantera (AN), Andrés Román por Devenish (AN); 17min. Baltazar Rodriguez por Ojeda (R); 20min. Santiago Quirós por Hauche (R); 22min. Maximiliano Romero por Martínez (R), Juan Torres por Duque (AN) y 34min. Jayder Asprilla por Moreno (AN)

Amonestados: Gómez y Rubio (R). Zapata (AN).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Estadio: Presidente Perón (Racing). (Télam)