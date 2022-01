El volante colombiano Juan Fernando Quintero finalizó hoy con éxito la revisión médica en una clínica porteña y solo resta que estampe su firme en un nuevo contrato con River Plate.

Quintero, uno de los héroes del triunfo en Madrid ante Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores 2018, ingresó un minuto antes de las 7 de la mañana y salió a las 12.25 donde lo esperó una buena cantidad de hinchas para darle la bienvenida y obtener su autógrafo o una foto.

"El cariño de la gente no se compra con nada. Quiero ayudar al equipo y esforzarme. Salió todo bien y esperemos que continúe así. Les agradezco a los hinchas por el cariño. Me di cuenta el día que me fui y se ve reflejado en el regreso", dijo Quintero en rueda de prensa en la puerta de la clínica Rossi.

Quintero dijo que River buscará hacer "las cosas bien" en busca de una nueva Copa Libertadores, el máximo objetivo del equipo que dirige Marcelo Gallardo.

"Ya jugué dos años y medio en River y no hay mucho para conversar (con Gallardo). Vengo a sumar y el tiempo lo dirá. Tengo que trabajar y acoplarme rápido", concluyó Quintero.

La vuelta de Quintero, que se produce tras su salida del club a fines del 2020 para sumarse al Shenzhen de China, que lo pagó 9 millones de dólares, será en condición de jugador libre y por la firma de un vínculo por dos temporadas.

El jugador llevará el dorsal 10 del equipo de Marcelo Gallardo y viene con una lesión que sufrió en el amistoso ante Honduras del domingo pasado, cuando sufrió un esguince en el ligamento colateral de la rodilla izquierda. (Télam)