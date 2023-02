El hipódromo de San Isidro abre sus puertas mañana con 15 carreras comunes desde las 13.30 hasta las 20.30, incluyendo en el séptimo turno al Premio Perhaps You que tiene 7 caballos de 3 años que no hayan ganado en las gateras.

Hay 660.000 pesos para quien resulte ganador y los anotados son Very Green, Say Long, Inspirate, San Patrio, It Looks Nice, Villegas y Skampazzo.

Dicha carrera está pactada sobre 2.000 metros de arena y es la mejor rentada de todo el programa hípico. Como favorito surge Villegas, un hijo de Idolo Porteño que será corrido por el jockey Anibal Cabrera.

Villegas tiene un quinto puesto en su debut en Palermo el pasado 21 de enero. Es de lo mejorcito del lote y defiende los colores del stud El Manatial de la provincia de Córdoba.

La otra carrera importante de la tarde es el Premio Natalidad, una prueba de 1.100 metros para yeguas de 4 años que hayan ganado dos competencias. Para el primer puesto hay un premio de 650.000 pesos y se largará a las 17.30 en el noveno turno.

Las anotadas son Una Felicidad, My Dear Scat, Blufi, Delfina Blues, Dark Toy, You Queen, Tweedy Kiss, Gran Muestra y Ya Li.

Gran Muestra, una hija de Sebi Halo aparece como la favorita con la monta del jinete Gustavo Borda. Tiene un récord de 2 triunfos oficiales sobre 4 salidas. Está al cuidado del entrenador Eduardo Donadío .

La otra yegua con posibilidades es Dark Toy, una hija de In The Dark que cuenta con una campaña de 2 victorias oficiales sobre 11 salidas.

Será mañana una tarde a todo turf sin clásicos ni hándicap. Son 15 pruebas y no es poco teniendo en cuenta que el clima del verano no favorece a los caballos. Será cuestión de esquivar el sol en las confiterías modernas del hipódromo y ver las carreras desde los televisores. No hay otra. (Télam)