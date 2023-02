Quimsa de Santiago del Estero (5-1), clasificado de antemano para la segunda ronda del torneo, culminó anoche con una victoria 83-72 sobre Minas Tennis Clube, de Brasil, la etapa clasificatoria de la Básquetbol Champions League Américas (BCLA) edición 2022/23

En el estadio Ciudad de la capital santiagueña, el conjunto local logró su segundo triunfo consecutivo en la tercera y última ventana preliminar. De esta manera, la ‘Fusión’ se adjudicó el grupo B y obtuvo el pasaporte al denominado ‘Final Eight’, que dirimirá al campeón continental.

El conjunto dirigido en forma interina por Edgardo Santillán (tras el alejamiento de Manuel Córdoba) mostró como principal referencia de ataque al extranjero Brandon Robinson.

El alero norteamericano finalizó con una producción de 29 puntos (5-7 en dobles, 4-9 en triples, 7-9 en libres), 3 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y un bloqueo en 29 minutos que permaneció en cancha.

En tanto, el ala pivote Wesley Ferreira, con 24 tantos y 7 rebotes en 24 minutos, resultó la principal figura del elenco de Belo Horizonte, que se conducido por el DT bonaerense Leonardo Costa (exDT de Temperley). Los brasileños también avanzaron en el torneo, con una marca 3-3 en la etapa clasificatoria.

En el gimnasio Angel Sandrín, en tanto, el local Instituto (1-3) se medirá hoy desde las 20.00 con Flamengo de Brasil (3-1), que tiene en sus filas a los argentinos Martín Cuello (ex Ferro), Nicolás ‘Penka’ Aguirre y José Vildoza (ambos, ex San Lorenzo). El encuentro corresponde a la zona C del torneo continental.

(Télam)