Quilmes finalmente será local a puertas cerradas en la reanudación del partido con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por los octavos de final del reducido de la Primera Nacional, tras la suspensión por la agresión al arquero visitante Braian Olivera.

"Quilmes vs Gimnasia se reanuda el viernes a las 15 en el estadio de Quilmes, sin público", comunicó Aprevide en un breve comunicado difundido por su equipo de prensa.

La definición contará con dos tiempos de 22 y 23 minutos, respectivamente, y en el caso de continuar en cero, el clasificado será Quilmes por la ventaja deportiva, ya que sumó más puntos en la tabla de posiciones durante el año.

El partido se suspendió antes de comenzar el segundo tiempo cuando los hinchas locales le tiraron pirotecnia a Olivera, quien terminó aturdido y dejando el campo de juego, por lo que el árbitro José Carrera determinó la suspensión del encuentro.

De hecho, en el informe agregó que el arquero terminó "aturdido".

"Teníamos que priorizar la salud del arquero y los médicos nos informaron que no podía seguir. El estruendo existió y no podemos dudar del jugador. Lo que hay que solucionar es que el estruendo no puede aparecer en la cancha", explicó el colegiado después del encuentro.

"El asistente número uno estaba revisando las redes y también estuvo aturdido", determinó. (Télam)