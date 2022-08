Quilmes venció por 2-1 como local a Deportivo Morón y quedó cerca de los puestos clasificatorios al Reducido, en un encuentro jugado esta noche en el estadio Centenario y válido por la 31era. jornada de la Primera Nacional.

Los goles del equipo conducido por el técnico Walter Coyette fueron anotados por Iván Colman y Matías Ruiz Díaz, mientras que para la visita descontó Gastón González.

El "cervecero", tras la victoria alcanzó las 40 unidades, al igual que el "Gallo", ambos afuera de la zona clasificatoria al Reducido por el segundo ascenso.

Deportivo Madryn, con 42 unidades, es el equipo que se ubica en el último puesto para llegar al Reducido.

All Boys, por su parte, empató 1-1 con Defensores de Belgrano y se mantiene firme en la quinta posición de la tabla con 51 puntos, en un partido jugado en el estadio Juan Pasquele.

El delantero Fernando Brandán abrió el marcador para el "Albo", mientras que para el "Dragón" igualó el mediocampista Cristian Sánchez, a los 26 y 23 minutos de la primera y segunda parte, respectivamente.

El equipo conducido por Pablo Frontini quedó en la undècima posición con 46 unidades.

Estudiantes de Río igualó sin goles frente a Nueva Chicago y con el empate alcanzó las 49 unidades y sigue en la sexta ubicación, mientras que el "Torito" llegó a los 28 puntos y en el 33er. lugar.

En el comienzo de la jornada Almirante Brown se impuso por 1-0 ante Sacachispas con el tanto de José Luis Escurra,, llegó a los 39 puntos y se mantiene con chances de pelear por un lugar en el Reducido para llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

La 31era. fecha comenzó el viernes con los siguientes encuentros: Instituto 0 - Villa Dalmine 0, San Martin (T) 4 - Guemes (SdE) 0;

Sábado: Ferro 1 - Flandria 2, Brown (A)1 - Gimnasia (M) 2,

Tristan Suarez1 - Riestra 1, Dep. Maipu 2 - Dep.. Madryn 2, Mitre (SdE) 2 - Gimnasia (J) 0, Chacarita 4 - San Telmo 1, Agropecuario0 - Belgrano 1, Santamarina 1 - Atlanta 2;

Domingo: Almagro1 - Alvarado 0, Brown (PM) 1 - Chaco For Ever 0, Independiente Rivadavia 1 - Temperley 1, Atlètico Rafaela 3 - San Martin (SJ) 0.

Principales posiciones: Belgrano 64; San Martin (T) 55; Instituto53; Gimnasia (M), All Boys 51; Estudiantes (RC) 49; Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Almagro 47; Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano 46; San Martin (SJ) 45 y Deportivo Madryn 42. (Télam)