Quilmes, de decepcionante campaña con apenas un 37 por ciento de eficacia y cerca de los puestos de descenso, será local ante Almirante Brown, que quedó muy lejos de repetir lo bueno realizado en 2021, en uno de los siete partidos con los cuales comenzará mañana la fecha 27 de la Primera Nacional.

El encuentro se desarrollará en el Estadio Centenario, en la ciudad bonaerense de Quilmes, desde las 15.40, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y televisado por TyC Sports.

La programación de mañana se completará con Brown de Adrogué-Atlanta (13.40), Sacachispas-Güemes (15), Deportivo Maipú-Gimnasia de Jujuy (15.30), Chacarita Juniors-Estudiantes de Buenos Aires (15.40), Independiente Rivadavia-Villa Dálmine y Agropecuario-Gimnasia de Mendoza (16).

Faltan 11 fechas para el final y en este tramo se define el campeón y el primer ascenso (el puntero Belgrano es el gran candidato), además se decide el segundo (va a semifinales del reducido por el segundo cupo a la Liga), el tercero (ingresa en cuartos de final), los ubicados entre el cuarto y 13er. puesto que juegan el reducido y los descensos para los dos últimos.

Quilmes (27) estuvo cerca del ascenso en la pasada temporada perdiendo la final del reducido ante Barracas Central y se esperaba otra cosa para el 2022, sin embargo el "Cervecero", con un cotejo pendiente ante Belgrano, está 25to. a seis puntos de la zona de descenso.

Quilmes, dirigido por Walter Coyette, ganó un partido de los 10 últimos que jugó y mira más los puestos del fondo que la posibilidad de ingresar al reducido.

Almirante Brown (30) fue una revelación en 2021 y perdió en semifinales con Barracas Central, pero este año solo sueña con llegar al reducido aunque no será fácil, ya que el equipo de Isidro Casanova apenas logró dos triunfos en las pasadas 18 jornadas.

En Carlos Casares, Gimnasia de Mendoza (43), que no pierde hace 11 cotejos, visita a Agropecuario (31). El local dio el "batacazo" en la Copa Argentina al eliminar a Racing y ahora jugará ante Boca pero en su categoría la situación es muy diferente y apenas tiene una victoria en las últimas 12 fechas.

La fecha sigue el lunes con: Tristán Suárez-San Telmo, Almagro-Temperley y Brown de Puerto Madryn-Santamarina (a las 15); Mitre-Deportivo Riestra (16), Nueva Chicago-Flandria y Alvarado-Deportivo Morón (19), Ferro-Belgrano de Córdoba (19.35, Tyc) y San Martín de Tucumán-Chaco For Ever (21) e Instituto-All Boys (17.30, TyC),

El martes jugarán Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Madryn (14) y Defensores de Belgrano-San Martín de San Juan (21.10, TyC). Libre: Atlético de Rafaela.

Posiciones: Belgrano de Córdoba 56 puntos, San Martin de Tucumán 49, Instituto de Córdoba 47, All Boys 45, Gimnasia y Esgrima de Mendoza 43, Almagro 42, Estudiantes (Río Cuarto) 41, Independiente Rivadavia, San Martin de San Juan, Defensores de Belgrano y Brown de Adrogué 38; Chaco For Ever 37, Deportivo Madryn, Chacarita Juniors y Estudiantes de Buenos Aires 35; Deportivo Riestra 33, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Brown de Puerto Madryn 32; Deportivo Maipú 31 y Agropecuario 31; Guemes (SdE), Alte Brown y Ferro 30; Mitre (SdE) 29; Quilmes y Alvarado 27; Deportivo Morón, Atlético de Rafaela, Atlanta y Temperley 26; Nueva Chicago 25; San Telmo 24; Tristán Suárez, Sacachispas y Villa Dálmine 23; Flandria y Santamarina 21. (Télam)