Quilmes (19), uno de los dos punteros de la Zona B de la Primera Nacional, recibirá hoy a uno de sus escoltas Deportivo Maipú de Mendoza (16) en un partido válido por la décima fecha.

= Resumen =

- Zona A, duodécima fecha -

Viernes: Patronato (Paraná) 1 (Ojeda)-Estudiantes (Río Cuarto) 1 (Gastón Arturia).

Sábado: Flandria 2 (Gagliardi y Seimandi)-San Martín de Tucumán 1 (Lucca) y Deportivo Morón 2 (Orosco y Henry)-Almirante Brown 2 (Bugallo y Rivero).

Hoy: Brown (Puerto Madryn)-Almagro (15.00); Defensores Unidos (Zárate)-San Telmo (15.30); Güemes (Santiago del Estero)-Defensores de Belgrano (15.30); Alvarado (Mar del Plata)-Nueva Chicago (16.00); Gimnasia (Mendoza)-All Boys (16.00) y San Martín (San Juan)-Temperley (17.00).

Libre: Agropecuario Argentino (Carlos Casares).

- Zona B, décima fecha -

Viernes: Atlético de Rafaela 2 (Osores y Bravo)-Aldosivi (Mar del Plata) 2 (Curuchet y Cervera) y Gimnasia (Jujuy) 1 (Hernández)-Independiente Rivadavia (Mendoza) 3 (Arce -2- y Cazula e/c).

Sábado: Brown de Adrogué (Lavezzi) 2-Villa Dálmine 0.

Hoy: Estudiantes (Buenos Aires)-Deportivo Madryn (15.30); Quilmes-Deportivo Maipú (15.35, DirecTV) y Ferro Carril Oeste-Chaco For Ever (19.00).

Lunes: Deportivo Riestra-Mitre de Santiago del Estero (17.30); Atlanta-Tristán Suárez (19.40, TyC Sports) y Racing (Córdoba)-Chacarita Juniors (21.40, TyC Sports).

= Posiciones =

Zona A: Almirante Brown y Agropecuario 20 puntos; Temperley 19; Defensores Unidos 17; Chicago 16; Defensores de Belgrano y Estudiantes (RC) 15; San Martín (T), Brown (PM) y San Martín (SJ) 14; Gimnasia (M), Flandria y Güemes (SdE) 13; All Boys 12; Patronato, Almagro y Alvarado 11; San Telmo y Morón 8.

Zona B: Chacarita y Quilmes 19 puntos; Rafaela y Maipú 16; Independiente Rivadavia 15; Racing (C), Brown (A) y Estudiantes (BA) 14; Gimnasia (J), Aldosivi y Mitre (SdE) 12; Riestra y Villa Dálmine 11; Atlanta y Tristán Suárez 10; Deportivo Madryn 9; Chaco For Ever 8 y Ferro 6. (Télam)