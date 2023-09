Quilmes, ubicado en el quinto puesto y por el momento en zona de Reducido, será local mañana ante Tristán Suárez, que intenta escapar de la instancia que definirá el tercer descendido, en un partido de la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el Estadio Centenario en la ciudad bonaerense de Quilmes, este viernes desde las 21:10, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Pablo Giménez.

A su vez, desde las 14:30 y por la 36ta. jornada de la Zona A, Flandria, próximo a descender, jugará en Jáuregui ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, que intenta escapar de la la zona del tercer descenso, con el arbitraje de Lucas Novelli.

Solo restan tres fechas y nueve unidades en juego en cada zona para llegar al tramo de las definiciones y los ascensos a la Liga Profesional (LPF) para 2024.

En la próxima fase los dos ganadores de zona jugarán, en un solo partido en campo neutral, el pase a la LPF, mientras que los ubicados entre el segundo y octavos puesto de cada zona irán el Reducido, con el perdedor de la final, por el segundo ascenso.

En el descenso, perderán la categoría los últimos de cada zona (están muy comprometidos en la A Flandria y en la B Villa Dálmine) mientras que los dos anteúltimos jugarán un cotejo cuyo perdedor bajará, siendo actualmente San Telmo y Tristán Suárez los protagonistas de esa instancia.

Quilmes suma 47 puntos, a cuatro del último que clasifica en su zona y debe sumar. Tristán Suárez reúne 28, a ocho del último Villa Dálmine y casi a salvo de bajar, pero a cinco de Chaco For Ever y Aldosivi, que están eludiendo el cotejo por el tercer descenso.

Flandria es último en Zona A a cinco unidades de San Telmo y Almagro que escapan del descenso. No tiene opciones y debe ganar o ganar ya que de no hacerlo puede descender con los resultados del sábado próximo.

En cuanto al ascenso, en la Zona A los punteros son San Martín de Tucumán, Agropecuario y Almirante Brown con 54, pero hay seis equipos en solo tres unidades y todo puede suceder.

En la B la lucha es sin tregua entre Chacarita con 62, Independiente Rivadavia con 61 y Deportivo Maipú con 59, quedando lejos el resto.

La programación se completará de la siguiente manera:

- Zona A, 36ta. Fecha -

Sábado, a las 12.10, por TV: Almirante Brown-Nueva Chicago

Sábado, a las 13.30, por TV: Defensores de Belgrano-All Boys.

Sábado, a las 15.30: Guemes de Santiago del Estero-Temperley

Sábado, a las 16.30: San Martín de San Juan-Defensores Unidos de Zárate

Sábado, a las 18.00: Patronato de Paraná-San Telmo

Sábado, a las 19.00: Alvarado de Mar del Plata-Agropecuario de Carlos Casares

Domingo, a las 16.30: Gimnasia de Mendoza-Almagro

Lunes, a las 21.10, por TV: Deportivo Morón-San Martín de Tucumán

Libre: Estudiantes de Río Cuarto

- Zona B, 32da. Fecha -

Sábado, a las 15.30: Estudiantes de Buenos Aires-Mitre de Santiago del Estero

Sábado, a las 16.00: Ferro-Racing de Córdoba.

Domingo, a las 16.00: Deportivo Madryn-Independiente Rivadavia

Domingo, a las 16.00: Gimnasia de Jujuy-Atlanta

Domingo, a las 18.30: Atlético de Rafaela-Chaco For Ever

Lunes, a las 15.00, por TV: Brown de Adrogué-Chacarita Juniors

Lunes, a las 15.30: Deportivo Riestra-Aldosivi de Mar del Plata

Lunes, a las 15.30: Villa Dálmine-Deportivo Maipú

. Zona A:

. Zona A

San Martin (T) 54 puntos; Agropecuario y Almirante Brown 54; Temperley y Estudiantes (RC) 52; Dep. Morón 51; San Martin (SJ) 49; Def. de Belgrano 47; Nueva Chicago, Gimnasia (M) y Def. Unidos 46; Guemes (SdE) 44; All Boys 42; Alvarado 41; Patronato 38; Brown (PM) 35; Almagro y San Telmo 34; Flandria 29.

. Zona B

Chacarita 62 puntos; Indep Rivadavia 61; Dep. Maipú 59; Atl. Rafaela 52; Quilmes 47; Ferro y Brown (A) 44; Dep Riestra y MItre (SdE) 43; Dep. Madryn y Gimnasia (J) 41; Racing (C), Atlanta y Estudiantes (BA) 35; Aldosivi y Chaco For Ever 33; Tristán Suárez 28; Villa Dálmine 20. (Télam)