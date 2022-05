Quilmes, con cinco partidos sin reveses y tres triunfos seguidos, intentará extender esa sucesión de positivos resultados cuando visite a Estudiantes de Buenos Aires en uno de los seis cotejos con los cuales mañana continuará la 16ta. fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de Caseros, desde las 19.10, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Yamil Possi.

La programación de mañana se completará con: 15.10 (TyC) Brown de Adrogué-Instituto, 15.30, Villa Dálmine-Gimnasia de Jujuy y Defensores de Belgrano-Agropecuario; 16.00, San Martín de San Juan-Nueva Chicago y 21, Santamarina-Independiente Rivadavia.

Quilmes, dirigido por Leandro Benítez, alcanzó a reaccionar luego de estar ocho fechas sin ganar, con siete igualdades y un revés, racha que lo alejó y mucho de los primeros puestos.

MIRÁ TAMBIÉN Senesi y Dybala se mantienen en la lista de convocados para la Finalissima con Italia

Ahora el "Cervecero" llega tras superar a Guillermo Brown, Atlético de Rafaela y Santamarina y ya se sumó al grupo de los clasificados para el reducido, ubicándose 12do. y aunque está lejos del puntero Belgrano va por más.

Estudiantes, con Walter Otta como DT, está séptimo, consolidado en zona de reducido con cuatro fecha sin perder y una serie de 14 cotejos sin reveses en su estadio con seis triunfos y ocho empates. La última caída de local fue ante Almirante Brown en la pasada temporada (24 de junio de 2021) por 2 a 1.

Brown de Adrogué, tercero con 27 puntos, como local recibirá a Instituto de Córdoba, octavo con 24. Un encuentro entre equipos ubicados en los primeros puestos y que no pelean más cerca por el primeros puesto por la notable campaña del "Pirata".

Nueva Chicago, que evolucionó en su juego y lucha con 19 unidades para acercarser a la clasificación para el reducido, visitará a San Martín de San Juan, que suma 20, y solo sumó un punto de los pasados nueve.

MIRÁ TAMBIÉN PSG cierra la Ligue 1 francesa con Messi y la despedida de Di María en París ante el Metz

La fecha continuará el domingo con los siguientes partidos: 14, San Telmo-Alvarado y Brown de Puerto Madryn-Mitre; 16, Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de Río Cuarto y Atlético de Rafaela-Ferro; 17, Chacarita Juniors-Sacachispas; 19, Güemes-Deportivo Morón y 21.30, San Martín de Tucumán-Tristán Suárez (TyC Sports)

el luenes seguirá a las 15.35 con Deportivo Riestra-Temperley (TyC Sports) y 21.10 con Chaco For Ever-Almagro (TyC Sports).

+ Posiciones: Belgrano 34 puntos; San Martin (T) 29; Brown 27; Chacarita 26; All Boys 25; Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Instituto de Córdoba y Estudiantes (RC) 24; Deportivo Madryn 23; Gimnasia y Esgrima (M), Quilmes y Almagro 22; Agropecuario 21; Deportivo Riestra y Guillermo Brown (PM) 20; Nueva Chicago, Deportivo Maipú y Almirante Brown 19; San Martin (SJ), Independiente Rivadavia de Mendoza y Defensores de Belgrano 18; Gimnasia (J) y Alvarado 17; Deportivo Morón y Atlanta 16; San Telmo 15; Rafaela y Mitre 14; Ferro y Temperley 13, Flandria y Güemes 12; Sacachispas y Villa Dálmine 11; Tristán Suárez 10; y Ramón Santamarina de Tandil 9.

(Télam)