Facundo Campazzo, una de las figuras del seleccionado argentino de básquet y jugador de Denver Nuggets en la NBA, destacó que el equipo nacional buscará en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 mejorar su actuación del último Mundial de China 2019, donde perdió la final con España.

"Queremos y podemos ser mejores que en el Mundial. No regalar pelotas, estar mejor en los rebotes, para que no nos pase lo de la final... Trabajamos para eso, en potenciar nuestro ADN", declaró Campazzo a Prensa CAB en el hotel Planet Hollywood de Las Vegas, donde se concentra el seleccionado.

"Los Juegos Olímpicos son más difíciles que el Mundial. La zona que nos tocó es durísima. Pero confiamos en nosotros, en la forma que hemos crecido y sabemos que podemos dar más. Además, está en nuestra esencia, nos sentimos cómodos. No somos los más atléticos ni los más altos y con este estilo podemos disimular esas carencias", agregó Campazzo, de 30 años y 1,78 metro.

En Tokio 2020, el seleccionado que dirige Sergio Hernández debutará el 26 de julio ante el ganador del Preolímpico que se disputará esta semana en Kaunas (Lituania). El 29 enfrentará a España, en la reedición de la final mundialista de hace dos años, y cerrará la primera fase el 1° de agosto contra el Japón de Julio Lamas.

"Jugar un Juego Olímpico es una responsabilidad de por sí y, para mí, no tenemos que gastar energía en si podemos ganar o no, si vamos de candidatos o no. Todo eso te lo va a dar el torneo. No debemos cargarnos de más responsabilidad de lo que deberíamos. Tenemos que ir paso a paso. Parece una frase hecha, pero es así", sostuvo Campazzo.

Con respecto al "fenómeno Campazzo" en la NBA, el cordobés explicó que "hace mucho que no se veía un argentino en la NBA, y después también llegaron Tortu (Gabriel Deck) y Luca (Vildoza). Eso genera interés. Además, en un mundo de gigantes, uno de 1,78 m. llama la atención. Y que me guste tirarme de cabeza, jugar con intensidad, eso también le gusta a mucha gente. Es posible que se den cuenta también que amo el básquet, amo competir y siempre juego con la pasión que siento por este deporte…".

Sobre si se considera un mejor jugador después de su primera temporada en el mejor básquet del mundo, Campazzo expresó: "En lectura y en la toma de decisiones, algo muy importante para un jugador. Uno debe decidir en milésimas y no es fácil, a veces, tomar una decisión correcta. En la NBA debe ser todavía más rápido porque si te demoras, ya es tarde. No fue fácil para mí en el comienzo de temporada y sigue siéndolo. Pero está claro que jugar a otra velocidad y tener que ejecutar así me ayudó bastante". (Télam)