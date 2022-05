El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, se mostró muy contento por el rendimiento de sus jugadores en la victoria ante Tigre por 2 a 0 y dijo que "ganar siempre trae confianza".

Respecto de la presencia de algunos jugadores que no son habitualmente titulares, el entrenador señaló que "es bueno que algunos muchachos sumen minutos, el ganar siempre trae confianza y se puede trabajar de otra manera. Estos triunfos seguidos vienen muy bien para todos".

"Venimos trabajando en algo hace un tiempo y esté quien esté en la cancha queremos que lo pueda mantener. Tratamos de darles la oportunidad a todos de sumar minutos para lo que viene, si bien nosotros estamos clasificados queríamos responder hoy, tener un buen partido, no hay partido tranquilo para nosotros, tenemos que hacerlo seriamente y buscar ganar", expresó.

"Hoy fue un ratificación de las cosas que venimos haciendo bien, que queremos seguir haciendo bien. Estos triunfos seguidos vienen muy bien para todos", indicó y añadió: es bueno que todos tengan minutos y que todos puedan responder cuando tienen la oportunidad de jugar, es una tranquilidad para mi, queremos que todos estén bien y para nosotros va a ser muy bueno que todos los que juegan y entren lo hagan bien".

Respecto de la polémica por el penal a Eduardo Salvio en el partido por la Copa Libertadores ante Always Ready, de Bolivia, el DT detalló: "me pareció que era una jugada que al no haber VAR pueden pasar esas cosas, creo que los dos fueron a la pelota y chocaron, y como no hay VAR en la fase de grupos de la Copa, pasan estas cosas".

Respecto de la ausencia de Carlos Izquierdoz, el entrenador precisó que "sufrió una molestia en la cintura que le impidió entrenar normalmente, entonces elegimos preservarlo y ver si llega a los playoffs".

Boca practicará mañana y se prepara jugar el martes de local a las 21.30 ante al tercero del grupo A, lugar que disputan Newell's, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Gimnasia de La Plata y Sarmiento.

(Télam)