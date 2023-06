El presidente de Sarmiento de Junín, Fernando Chiófalo, aseguró hoy querer seguir con la "transformación" en el club, en la antesala de las elecciones del próximo domingo en las que será el candidato por la agrupación Siglo Verde.

Las elecciones comenzarán a las 10 de la mañana de este domingo y finalizarán a las 18 para que los resultados de los comicios estén en la previa del partido contra Atlético Tucumán, por la 21ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En principio son 3.000 socios habilitados para votar.

"Queremos seguir con las transformación y el proyecto que venimos haciendo en la institución hace 18 años. Me gustaría tener una continuidad en la gestión", reconoció el directivo en diálogo con Télam.

Sarmiento volverá a tener elecciones después de 18 años, ya que hasta el momento siempre se fue con Chiófalo como candidato de lista única aunque esta vez apareció Juan Fernández (35 años) como opositor encabezando la lista de la agrupación De Corazón Verde.

"Tengo 52 años y desde que tengo uso de razón camino el club. Recuerdo muchos años con retrasos salariales, juicios y deudas hasta que los socios me pusieron al frente con el grupo de trabajo en el 2005. Nos tocó equilibrar las cuentas para generar credibilidad y también hacer obras como el Centro de Alto Rendimiento, la cabecera de la cancha, los palcos, las mejoras, entre otras", destacó.

"Además, nosotros estábamos acostumbrados a caminar en el Ascenso entre la B y la C pero deportivamente cambiamos eso también. En la última década estuvimos siete en Primera y tres en la B Nacional jugando todas las finales. Es por eso que queremos seguir al frente", apuntó.

Chiófalo, que será acompañado por Claudio Perkusic en la vicepresidencia y buscará un nuevo mandato por dos años -es el tiempo establecido por el Estatuto-, sostuvo que se tiene un patrimonio de "entre 15 y 20 millones de dólares en futbolistas", a diferencia de cuando se asumió en el 2005.

"Tenemos el sueño de afirmarnos en Primera y llevar alguna vez al club a una competición internacional. Sarmiento también incorporó otras disciplinas como básquetbol, vóleibol, y tenemos 200 empleados con un presupuesto de 100 millones de pesos mensuales", detalló Chiófalo.

"No me puedo olvidar que a los pocos días de asumir nos vinieron a cortar la luz porque no la habían pagado. Hicimos una vaquita entre todos para bancarla y evitar el corte", rememoró con una sonrisa.

Sarmiento estuvo cerca de la desafiliación a la Asociación del Fútbol Argentino post crisis del 2001 en el país porque los números no le cerraban y con el trabajo de la nueva comisión se evitó.

Incluso el principal problema que tenía el "Verde" era sostenerse después de los ascensos, algo que padeció en 1995 y 2004 en la vieja B Nacional, lo mismo en 1982 en Primera.

Con Chiófalo como presidente sumó el título de la B Metropolitana 2012 y el de Primera Nacional 2021, al tiempo que ascendió en el torneo exprés del 2014 a la máxima categoría -duró tres años-.

En relación a lo deportivo, el presidente dijo estar "muy contento" con el trabajo del entrenador, Israel Damonte, que completó en la temporada pasada una campaña con 53 puntos y terminó 13ro. sobre 28 lugares.

Ahora, Sarmiento pelea por salvar la categoría, con 25 puntos en la presente temporada y el promedio acechándolo (Platense, Banfield e Instituto a la par). El arrastre de cuatro fechas sin victorias lo metió nuevamente en la zona baja, en la que se encuentra por una campaña negativa en 2021 cuando armó un plantel limitado con la base de la Primera Nacional.

"Nuestro objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles y hacernos fuertes en esta categoría. Después siempre se puede soñar con un poco más”, cerró.

(Télam)