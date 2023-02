(Por Adrián Mouján). Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, encargados de las transmisiones de los partidos que los clubes argentinos disputen en la Copa Libertadores por Telefe y Pluto TV, se fijaron como objetivo que la televisación de este certamen vuelva a ser "masivo como hace 20 o 25 años".

En charla con Télam, comentarista y relator advirtieron que la cobertura "será pro equipos argentinos, sin perder la objetividad ni la línea periodística" y anticiparon el "fin de la hegemonía brasileña" en el torneo continental.

Viacom, propietaria de Telefe, anunció un acuerdo con Conmebol por los derechos televisivos que tendrá vigencia hasta 2026, y esto contempla que el canal de TV abierta sea el responsable de televisarlo en Argentina, pero a su vez la plataforma gratuita de streaming Pluto TV transmitirá el espectáculo en Latinoamérica.

Giralt y Varsky contarán mañana el partido que Huracán jugará ante Boston River de Uruguay para clasificar a la fase de grupos por el canal 392 de Pluto TV, donde además se podrán revivir los partidos de los clubes argentinos.

Sobre el regreso de la Copa Libertadores a la TV abierta, Giralt aclaró que su intención "es que a los equipos argentinos les vaya bien, va a ser una transmisión pro equipos argentinos pero ni partidaria ni exagerada. Queremos aprovechar la pantalla de Pluto TV y Telefe para que la Libertadores pueda ser absolutamente masiva, algo que no ocurre hace más de 20 años, así que creo que ese es el gran objetivo".

Por su parte, Varsky indicó que "para mí es como un volver al futuro porque tenés la Copa Libertadores en TV abierta como Vélez en Telefe hace 29 años cuando sale campeón el equipo de Carlos Bianchi en el 94 y al mismo tiempo está en Pluto que es una aplicación que es signo de estos tiempos".

"Cuando mirás la dinámica actual donde todo es cada vez más exclusivo y fragmentado tenés que suscribirte o de golpe necesitás tres o cuatro aplicaciones para tener el mapa completo. En este año volver a tener Copa Libertadores en vivo en un canal líder abierto y gratis y encima una aplicación recontra amigable me parece fabuloso. Por eso te decía que para mí es un volver al futuro porque hay cosas que son de hace 29 o 30 años, pero otras que tienen que ver con la actualidad", añadió.

Sobre el rol del público, Giralt reconoció que "nuestro desafío es empatizar con los hinchas de los clubes que siempre son un poco más enojadizos si a vos no te pareció penal o una falta para ejecutar un tiro libre peligroso". Varsky, en tanto, consideró que "el juego manda. Si yo veo que el equipo juega bien y un futbolista se destaca, lo cuento. Si veo que un equipo juega mal y que un jugador creo que rinde menos de lo que debería y de lo que el equipo necesita de él, lo cuento".

"Al resto (de las críticas) no le prestó atención -agregó el comentarista- porque mi parámetro respecto de una transmisión es si estuve a la altura del partido, si lo pude explicar. Ahora si yo digo algo polémico, controversial, en el que falto el respeto, ahí el problema lo tengo yo conmigo".

Giralt opinó que "todo se exagera, todo se lleva al extremo y las redes se encargan de hacer eso también. Nosotros hacemos nuestro trabajo. La verdad es que tenemos una muy buena relación con todos nuestros colegas y tratamos hacer lo nuestro con el estilo y la forma en que la gente sabe que lo hacemos hace muchos años y punto".

El relator, que también trabaja en TNT Sports, expresó: "En mi caso, estoy tan preocupado porque salga bien mi laburo que es como la única obsesión que tenemos cuando hacemos una transmisión. Nos autorregulamos todo el tiempo y nosotros sabemos cuándo hicimos una buena o una mala transmisión. Jamás haría un comentario respecto de un colega, porque tengo respeto por todos".

Sobre el futuro de los equipos argentinos en la Copa Libertadores, Giralt reconoció que "queremos que a los equipos argentinos les vaya bien, primero porque somos argentinos y después porque no es lo mismo para nosotros, así que pondremos buena energía dentro de nuestra objetividad y profesionalismo de siempre. Después la competencia dirá hasta dónde llega cada uno. Creo que vamos a tener una Libertadores muy pareja, muy emocionante".

Varsky se animó a incluir a Racing entre los candidatos junto a Boca y River, porque la Academia "tiene plantel, variantes" y vaticinó que "la hegemonía brasileña, y lo digo antes de que arranque la Copa, no me parece tan natural ni tan irreversible de lo que fue hasta 2022. Creo que el mejor Flamengo ya lo vimos, el mejor Palmeiras ya lo vimos, Atlético Mineiro, que en su momento fue potencia, hoy tiene que arrancar desde mucho atrás. Me sorprendería mucho que esta Libertadores fuera hegemónicamente brasileña, creo que los equipos argentinos van a competir y van a llegar lejos". (Télam)