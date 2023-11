El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, se mostró seguro, pese a empatar con Banfield de local y manifestó que quieren "pelear el campeonato” pero que “no hay que olvidarse desde donde se viene".

"Queremos pelear el campeonato, pero no hay que olvidarse de dónde venimos. Lo estamos haciendo de la mejor manera. Independiente hoy está puntero con chances de clasificar, contra equipos muy difíciles. Es importante saber dónde estamos y de dónde salimos, eso es importante", expresó el ex entrenador de Rosario Central.

“Banfield propuso una defensa baja, donde se repliegan muy bien y en donde los últimos 20' han ganado muchos partidos. No supimos quebrarlos, después no se jugó mucho, son equipos que sabemos que no quieren jugar los partidos, cada lateral tiene su tiempo y se hace difícil jugar de esa manera", analizó sobre el encuentro.

También, se mostró conforme con el rendimiento de los jugadores, ya que en momentos de la Copa LPF, jugaron condiciones con el descenso y es por eso que dijo que "hay que reconocer más el esfuerzo de los jugadores. Podemos ser mejores pero estar peleando todos los partidos es para felicitar a los muchachos".

"Hoy iban 15' del primer tiempo y ya se estaban murmurando a chicos que se estaban haciendo cargo de la situación. Si vos me decís que tiramos pelotazos bueno, pero hoy los chicos querían agarrar la pelota, jugar, hacerse ver. Entonces cuando me enojo quiero decir que me puteen a mí, y cuando ganamos que aplaudan a los chicos”, arremetió el entrenador de 39 años.

“Hace 3 meses no podían levantar la pierna y hoy hace 2 fechas que no se pelea el descenso, se pelea el campeonato, le jugamos de igual a igual a cualquiera. Me parece que el reconocimiento a eso lo digo yo, porque están poniendo a Independiente en donde tiene que estar. Todo el esfuerzo que hacen para llevar a Independiente a ser Independiente, no lo podemos cambiar en 2 meses, eso le quiero hacer entender a la gente", cerró. (Télam)