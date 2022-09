El entrenador de Instituto de Córdoba, Lucas Victoriano, afirmó hoy que su equipo buscará "defender el título" de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) en la temporada que se iniciará el 5 de octubre.

"Estamos trabajando con un objetivo a corto plazo: hacer una buena pretemporada, que todos entendamos lo que queremos con cada uno, que seamos comprometidos con lo que hacemos, que seamos humildes para trabajar bien. Ese es el primer objetivo. Después, se irá viendo. Pero, obviamente, queremos defender el título", apuntó el DT de Instituto.

Sin embargo, el entrenador reconoció que no sabe cuándo tendrá a los jugadores disponibles porque están "en otras ligas del mundo".

"Me complica un poco esto, Siempre es mejor hacer una pretemporada todos juntos, que no haya contratiempos, que todos estén a buen nivel físico y parejos. En este caso no se puede. Nos fijamos en jugadores que estaban en otras ligas y hay que respetar eso", lamentó el DT en una nota con "Básquet Plus".

"Boca está haciendo una apuesta grande, Quimsa vuelve a hacerla, Gimnasia, San Martín, Regatas, nosotros. Me parece que vamos a ser, más o menos, los mismos del año pasado. Igualmente hay que jugar. Podés armar un buen roster, con buenos apellidos pero no funcionan después jugando. O al revés", evaluó de cara a la nueva Liga Nacional.

Instituto negocia la renovación del alero Nicolás Romano, un hombre clave en la consagración, y Victoriano aseguró que no hay "plan B".

(Télam)