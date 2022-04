El entrenador de Colón, Julio Falcioni también se quejó del VAR porque consideró que en el gol anulado al ex Huracán, Ramón Ábila, justamente ante su exequipo, que le hubiera significado la victoria por 2 a 1 a los santafesinos en Parque de los Patricios, "nunca se supo que cobró el árbitro Nicolás Lamolina".

"No comenzamos bien, el rival nos apretó bien y convirtió. Después se emparejó, empatamos de penal y en el segundo tiempo fue un partido de ida y vuelta. Los dos dejamos espacios. Pero el grupo hizo un gran esfuerzo", dijo Falcioni en la conferencia de prensa pospartido.

"Pero el gol que le anula el VAR a 'Wanchope' es una jugada que no sabemos que cobra. Nos deja muchas dudas esa acción y también hubo una mano que no revisaron. El cuarto árbitro me dijo que había sido parecida a la de Banfield-River de ayer, que le cobraron en contra a mi exequipo", aunque luego se comprobó que había sido un flagrante error.

Falcioni dijo que igualmente valora "al VAR, pero tiene que ser parejo para todos".

"Pero nosotros vamos a pelear hasta el final. Tenemos que seguir adelante en dos frentes y eso no es fácil. Tenemos que jugar el viernes contra Estudiantes, que está primero, después en Paraguay con Olimpia y con un día de descanso apenas ante Arsenal, en Sarandi. No es fácil", advirtió Falcioni. (Télam)