La FIFA dio lugar a una de las medidas más estrictas de Qatar e informó hoy que no se venderá alcohol en los estadios donde se disputen los partidos del Mundial 2022. "Tras las conversaciones mantenidas entre las autoridades del país organizador y la FIFA, se ha tomado la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas en el FIFA Fan Festival, otros lugares de encuentro de los hinchas y los locales que dispongan de licencia para ello, y eliminar los puntos de venta de cerveza del perímetro de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022", se indicó en un comunicado. En el escrito que se dio a conocer en la web oficial de la FIFA, se añadió: "Las autoridades del país organizador y la FIFA seguirán velando por que los estadios y sus zonas adyacentes ofrezcan una experiencia agradable, respetuosa y placentera a todos los aficionados". Esta resolución viene acompañada de varias medidas que Qatar informó como, por ejemplo, cárceles comunes para aquellos turistas y fanáticos del fútbol que estén alcoholizados en espacios públicos. La idea de este último es que las personas se recuperen en dichas celdas y luego sean liberados. Además, la Asociación de Aficionados al Fútbol de Inglaterra dijo que la decisión suscita dudas sobre la capacidad de Qatar para cumplir sus promesas a los aficionados visitantes en materia de "alojamiento, transporte o cuestiones culturales". Durante años, los organizadores del torneo de Qatar han dicho que el alcohol sería ampliamente accesible para los aficionados durante el evento. "A algunos aficionados les gusta una cerveza en el partido, y a otros no, pero el verdadero problema es el giro de última hora que habla de un problema más amplio: la total falta de comunicación y claridad del comité organizador hacia los aficionados", dijo la asociación en un comunicado en Twitter. Qatar, el país más pequeño en albergar un Mundial, se prepara para la llegada de 1,2 millones de hinchas durante el mes que durará el torneo, más de un tercio de los 3 millones de habitantes del estado árabe del Golfo Pérsico. Budweiser, uno de los principales patrocinadores del Mundial, propiedad del fabricante de cerveza AB InBev, iba a vender cerveza con alcohol exclusivamente dentro del perímetro que rodea cada uno de los ocho estadios -al que sólo se podrá acceder con entradas- tres horas antes y una hora después de cada partido. "Algunas de las actividades previstas en los estadios no podrán seguir adelante debido a circunstancias que escapan a nuestro control", dijo AB InBev en un comunicado. Budweiser es patrocinador del Mundial desde 1985, el año anterior a la celebración del evento en México. Para 2022, ha lanzado la mayor campaña de su historia, con actividades para la la empresa y otras marcas en más de 70 mercados y en 1,2 millones de bares, restaurantes y puntos de venta. La celebración de la Copa del Mundo suele disparar el consumo de cerveza y el fabricante belga de marcas como Stella Artois y Corona quiere beneficiarse claramente de los millones de dólares que paga por ser patrocinador. Sin embargo, ha dicho que esos beneficios provendrán menos del consumo en el lugar del evento que de los aficionados que lo vean por televisión. "Los organizadores del torneo agradecen la comprensión y el continuo apoyo de AB InBev a nuestro compromiso conjunto de atender a todo el mundo durante la Copa Mundial de la FIFA", indicó el comunicado.. Negociaciones a largo plazo.

El cambio se produjo tras largas negociaciones entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Budweiser y los ejecutivos del Comité Supremo para la Organización y el Legado (SC) de Qatar, que organiza la Copa del Mundo, dijo a Reuters una fuente con conocimiento de las negociaciones bajo condición de anonimato. El SC no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters y la FIFA no confirmó la participación de Infantino. "Un mayor número de aficionados están acudiendo (a Qatar) desde Oriente Medio y el sur de Asia, donde el alcohol no juega un papel tan importante en la cultura", dijo la fuente. "La idea es que, para muchos aficionados, la presencia de alcohol no crearía una experiencia agradable". El alcohol seguirá fluyendo libremente dentro de las suites VIP de los estadios, que el sitio web de la FIFA anuncia que ofrecen una selección de cervezas, champán, vinos seleccionados por sommeliers y licores de primera calidad. Budweiser venderá su cerveza sin alcohol en todo el recinto del estadio a 8,25 dólares el medio litro, según el comunicado. MC/KDV/Reuters/NA/LG/SPC NA