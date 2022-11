La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) compartió el parte médico oficial de las lesiones de los delanteros Nicolás González y Joaquín Correa, quienes fueron desafectados de la Selección Argentina para jugar el Mundial Qatar 2022 y en su lugar fueron convocados Ángel Correa y Thiago Almada.

De acuerdo a lo que informó el cuerpo médico, González sufrió un problema muscular en el bíceps femoral izquierdo. A su vez, Correa padece una tendinitis aquiliana en su pierna izquierda. La noticia se dio a conocer luego que la Albiceleste realizara su primer entrenamiento en Doha, a días del debut mundialista.

De acuerdo a lo que informó el cuerpo médico, González sufrió un problema muscular en el bíceps femoral izquierdo. A su vez, Correa padece una tendinitis aquiliana en su pierna izquierda.

MIRÁ TAMBIÉN Qatar le exigió a la FIFA que prohíba la venta de cerveza en los estadio mundialistas

El estado físico de González preocupaba al cuerpo médico de la Selección, ya que no venía sumando minutos con Fiorentina. El 23 de octubre, en la undécima fecha de la Serie A italiana, el futbolista argentino se retiró a los siete minutos del partido contra Inter. No obstante, al día siguiente emitieron el siguiente comunicado que no hablaba de una lesión de gravedad, aunque luego no volvió a disputar ningún encuentro.

"Nico González, fue sometido a pruebas diagnósticas que excluyeron lesiones músculo-tendinosas tras los exámenes realizados y será reevaluado en los próximos días", revelaron desde el club italiano. Así, el atacante sufrió una recaída de su molestia en las últimas horas y quedó desafectado.

MIRÁ TAMBIÉN Neymar palpita el Mundial y la posibilidad de enfrentar a Argentina: Le digo a Messi que seré campeón y le ganaré

En tanto, Correa jugó algunos minutos del partido amistoso contra Emiratos Árabes Unidos del miércoles y hasta fue el autor del quinto gol. Sobre el final del encuentro comenzó a sentir "dolores por una tendinitis", algo que bastó para que Scaloni, que reconoció que solo iba a tener en cuenta a futbolistas al 100%, decidiera reemplazarlo de la nómina oficial. FGB/GAM NA