La española Alexia Putellas, mejor futbolista del mundo en los últimos dos años, completó hoy con normalidad el último entrenamiento antes del debut de su país ante Costa Rica en el Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023.

La catalana, de 29 años, ganadora del premio FIFA The Best y del Balón de Oro 2021 y 2022, no acusó las molestias físicas que la persiguieron durante la preparación, por lo que se estima que estará disponible desde el primer juego.

El DT de España, Jorge Vilda, reonoció que la mediocampista busca optimizar "al máximo todas las sesiones de entrenamiento" y que el cuerpo técnico "está siendo muy delicado con todo lo que se hace" y poniendo toda la atención para que "Alexia llegue en las mejores condiciones".

España se enfrentará a Costa Rica este viernes desde las 4:30 en el Estadio Regional de Wellington, por la primera fecha del Grupo C.

MIRÁ TAMBIÉN La gente debe sentirse segura en Auckland, afirma primer ministro tras el ataque de tirador

La jugadora de Barcelona, en su tercera experiencia mundialista, intentará liderar a España hacia su primer título en la Copa Mundial de la FIFA. (Télam)