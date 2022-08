Pumas sumó su cuarta derrota de las últimas cinco fechas del torneo mexicano tras caer ante Chivas por 3-1, como visitante, y quedó en duda la continuidad del DT argentino Andrés Lillini.

Con los argentinos Nicolás Freire, Juan Dinenno y Gustavo Del Prete como titulares junto al brasileño Dani Alves, el equipo del rosarino Lillini perdió en su visita a Guadalajara y lleva ocho fechas sin ganar en el torneo Apertura.

"No le encontramos la vuelta. Hace ocho partidos que no ganamos y es complicada la situación desde lo estadístico", admitió Lillini, en conferencia de prensa, que nuevamente no pudo contar con Eduardo Salvio por lesión.

Pumas está penúltimo con 9 puntos en 11 partidos y tiene cuatro equipos por encima para llegar a la zona de clasificación a los playoffs.

Hoy continuará la fecha 11 con los siguientes partidos: Toluca-Pachuca, León- Atlas, Santos Laguna-Atlético de San Luis y Tijuana-Monterrey.

Principales posiciones: América 22 puntos; Monterrey, Toluca y Tigres 21; Santos Laguna 19; y Pachuca 18. (Télam)