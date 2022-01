Pumas de la UNAM, con el argentino Andrés Lillini como entrenador, venció anoche a Toluca por 5 a 0 en la continuidad de la primera fecha del certamen Clausura del fútbol mexicano.

El partido se jugó en el estadio Universitario y los goles de Pumas fueron convertidos por los brasileños Rogerio (dos veces), Diogo e Higor Meritao y el estadounidense Jorge Ruvucalva.

Lillini, de 47 años, nunca dirigió en Argentina y tuvo un breve paso como futbolista en Newell's Old Boys de Rosario. Anoche, en Pumas fue titular el argentino Favio Álvarez, ex Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia, Sarmiento de Junín y Atlético Tucumán; mientras que en Toluca jugó Alexis Canelo, ex Almirante Brown y Quilmes.

La fecha continuará mañana con Santos Laguna-Tigres de Monterrey (a las 23 por DirecTV) y León-Atlas, el actual campeón dirigido por el argentino Diego Cocca. (Télam)