El delantero Luis "Pulga" Rodríguez ejecutó hoy su primera práctica junto al plantel de Central Córdoba de Santiago del Estero, luego de haber acordado en la noche del lunes su vinculación a la entidad "ferroviaria".

El atacante tucumano, de 38 años, se unió al equipo que dirige el DT Leonardo Madelón, luego del resarcimiento de casi 200 mil dólares que la institución santiagueña le abonó a Colón de Santa Fe para que libere al jugador.

"Central Córdoba fue el club que quiso mis servicios y es por eso que me decidí a venir" expresó el exjugador de Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Pulga" Rodríguez sumó sus primeros minutos de rodaje en el entrenamiento de la jornada en el predio La Candela y mañana se ilusiona con estar "aunque sea un rato" en el amistoso ante Almagro.

"Quiero adaptarme rápido para estar a disposición para el partido con River. Son partidos muy lindos, que todos los jugadores queremos jugar y que tienen una motivación extra" expresó el atacante, en relación al cotejo debut que deberá afrontar el 'Ferroviario' en el torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

"Del club no conozco mucho, solo de haberlo enfrentado, pero tuve conversaciones con el Kily (Cristian) Vega, también tuve amigos que jugaron en Central Córdoba como (Franco) Sbuttoni, ahora está (Jesús) Soraire. Y en este tiempo hablé mucho también con Nicolás Leguizamón y me contó que es un club ordenado, que está al día, trabajando bien y en proceso para hacer mejores campañas", agregó Rodríguez en declaraciones al periódico "El Liberal".

"Al hincha le digo que me voy a entregar al ciento por ciento, voy a tratar de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada partido, más que eso no puedo prometer. Ojalá pueda ayudar a mis compañeros a marcar goles y porque no, a hacerlos yo también", reflexionó.

Los otros refuerzos que llegaron al elenco santiagueño en este libro de pases son los arqueros Matías Mansilla (Patronato de Paraná) y Marcos Ledesma (Defensa y Justicia); los defensores Julián Navas (Arsenal), Gustavo Canto (Arsenal), Sebastián Valdez (Almagro), Brian Blasi (Barracas Central) y Mauricio Duarte (Deportivo Pasto, Colombia).

Y los mediocampistas Gino Olguín (Villa Dálmine), Federico Jourdan (San Martín de Tucumán), Ciro Rius (Atlético Tucumán) y Leandro Ciccolini (Gimnasia de Mendoza) más los delanteros Facundo Castelli (Estudiantes de Buenos Aires) y Lucas Gamba (Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador).

(Télam)